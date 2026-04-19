轉職律師快半年！「最美檢察官」PO優雅美照喊：現在太美好了

▲「最美檢察官」陳樂涵。（圖／attorneylakulaku）

記者鄺郁庭／綜合報導

有「最美檢察官」稱號、後轉任律師的陳樂涵（原名陳漢章），去年正式轉換跑道成為律師，如今執業即將滿半年，他發文分享這段時間的心得，坦言自己當律師後，從來不是以接大案、賺大錢為目標，而是希望把手上每一件事做到最好，直呼「現在真的太美好了」。

樂樂律師表示，從檢察官轉任律師，眨眼間竟然就快半年了，而他很開心自己有達到既定的目標。他進一步說，自己在執業這條路上，從不把「接大案」或「賺大錢」當成最重要的事，本身也沒有太強烈想和別人競爭的欲望，反而更希望的是，能把自己手上做得到的事情盡可能做到最好。

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除了工作上的轉變之外，樂樂律師也分享，自己如今很珍惜現在的生活狀態，希望能同時擁有快樂、健康、優雅、美麗且從容有品質的生活，多分一點時間給家人，也多留一點時間給自己，甚至希望時間能走慢一點，因為對現在的狀態感到非常滿意，忍不住直呼「現在真的太美好了」。

樂樂律師也附上穿著洋裝的優雅近照，整體狀態看起來相當自在自信。照片與發文一出後，也讓不少粉絲相當有感，紛紛湧入留言區大讚，「比女人還女人，真的感受妳很享受現在的生活。」