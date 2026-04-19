鹹水雞攤藏「2代謝神菜」！醫讚：可降膽固醇、改善脂肪肝

▲鹹水雞攤的黑木耳與龍鬚菜，能改善膽固醇跟脂肪肝。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

減脂飲食中常被忽略的黑木耳與龍鬚菜，其實是最便宜的代謝好物！蕭捷健醫師指出，黑木耳富含黑木耳多醣，可在腸道餵養益生菌，產生短鏈脂肪酸，進一步透過腸肝軸影響肝臟FXR活性，有助膽固醇代謝與改善脂肪肝；龍鬚菜則含Vicenin-2，能啟動AMPK並促進脂肪進入粒線體代謝，動物實驗亦顯示可改善脂肪肝。搭配雞肉補充蛋白質，有助維持飽足與肌肉量，是兼顧減脂與健康的飲食選擇。

減重醫師蕭捷健近日在臉書粉專發文指出，許多人在減脂時常忽略日常飲食中的「隱藏版代謝幫手」，例如在鹹水雞攤常見的黑木耳與龍鬚菜，其實可能是台灣最便宜、卻極具健康價值的2種配菜。如果平常點餐時沒有特別選擇這兩樣食材，可能就錯過了有助於代謝、改善膽固醇與脂肪肝的重要飲食元素。

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在談到黑木耳時，蕭捷健說明，它的價值並不只在於高纖維能幫助排便，而是其中富含的「黑木耳多醣」（Auricularia auricula polysaccharides，AAP）。這類多醣進入大腸後，會成為益生菌的養分，特別是乳酸桿菌與雙歧桿菌等能產生短鏈脂肪酸（SCFA）的菌種。

這些短鏈脂肪酸進一步參與抗發炎與血糖調節。根據2023年發表於《International Journal of Biological Macromolecules》的研究指出，這些腸道菌所產生的代謝物，還可能透過「腸肝軸」機制活化肝臟中的 Farnesoid X receptor（FXR），進而協助身體將多餘膽固醇轉化並排出，同時減輕脂肪肝負擔。

至於龍鬚菜，蕭捷健則提到台灣相關研究發現，其中含有一種名為 Vicenin-2 的植化素，能夠啟動 AMP 活化蛋白激酶（AMPK），進一步打開脂肪進入粒線體進行代謝的關鍵路徑（CPT-I）。在動物實驗中，高油脂飲食的大鼠於攝取龍鬚菜萃取物後，脂肪肝狀況也出現改善，顯示其在脂肪代謝上的潛在作用。

他也強調，在鹹水雞這類餐食中，若能搭配雞肉補足蛋白質，再選擇黑木耳與龍鬚菜作為配菜，不僅能提升飽足感與維持肌肉量，也會比單純水煮餐更容易長期執行。不過也提醒，調味料不宜過量，並應適量補充水分，才能讓整體飲食策略更符合減脂與代謝健康的目標。

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