88歲阿嬤坐輪椅　原以為不能鑽轎「媽祖突停下」！阿嬤感動落淚

▲阿嬤鑽轎成功。（圖／網友@xuanx.wu授權）



記者施怡妏／綜合報導

有網友分享白沙屯媽祖進香感人的一幕，有位高齡88歲的阿嬤，每年都會跪著鑽轎，但上個月膝蓋退化開刀，已經無法行走，只能坐輪椅，擔心造成別人困擾，打算遠遠看著就好，轎班也說媽祖要趕路不給鑽轎，沒想到媽祖居然停下讓大家鑽轎，「阿嬤在結束也泛淚哽咽，我知道她真的很開心」。

網友@xuanx.wu 在Threads發文，白沙屯媽祖每年從西濱經過時，88歲的阿嬤只要身體許可，都會跪著鑽轎。不過阿嬤上個月因膝蓋退化無法行走，開刀後阿嬤只能坐著輪椅。

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阿嬤怕添麻煩 大家勸她出門



網友提到，阿嬤其實很想跟著去拜拜，但擔心自己坐輪椅會造成別人困擾，因此遲遲不敢去，只說「沒關係，我遠遠看就好」，由於輪椅視角的關係，阿嬤其實看不到前方情況，因此原PO不斷勸說，希望大家走出家門，連鄰居都勸阿嬤出去看看。

媽祖突停下來讓大家完成鑽轎



轎班經過時一度表示，今年媽祖趕路不給鑽轎，現場不少人聽到後也準備離開，阿嬤一行人原本也要走，卻一度被困在人群裡。沒想到，媽祖居然停下來，也讓原本要離開的阿嬤，連同身障的鄰居哥哥、姊姊，都回來排隊完成這次鑽轎。原PO坦言，自己當下瞬間熱淚盈眶，內心充滿感激與感動，而阿嬤在結束後也哽咽泛淚，「感謝媽祖！希望能力許可，我每年會再回來陪阿嬤看媽祖的！」

貼文曝光，網友感動直呼，「看你這樣說，我也覺得很感動，媽祖的慈悲真的讓人熱淚盈眶，替你們開心」、「我看了都忍不住泛淚了，媽祖真的很有慈悲心，也感受到你對阿嬤滿滿的愛」、「每次看到坐輪椅的信眾們也可以被媽祖照顧與庇佑，真的是無敵感動」、「勇哥們太勇，轎子舉到比天高」。

．本文經「網友@xuanx.wu授權」授權轉載。