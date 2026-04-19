　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

88歲阿嬤坐輪椅　原以為不能鑽轎「媽祖突停下」！阿嬤感動落淚

▲▼ 。（圖／網友@xuanx.wu授權）

▲阿嬤鑽轎成功。（圖／網友@xuanx.wu授權）

記者施怡妏／綜合報導

有網友分享白沙屯媽祖進香感人的一幕，有位高齡88歲的阿嬤，每年都會跪著鑽轎，但上個月膝蓋退化開刀，已經無法行走，只能坐輪椅，擔心造成別人困擾，打算遠遠看著就好，轎班也說媽祖要趕路不給鑽轎，沒想到媽祖居然停下讓大家鑽轎，「阿嬤在結束也泛淚哽咽，我知道她真的很開心」。

網友@xuanx.wu 在Threads發文，白沙屯媽祖每年從西濱經過時，88歲的阿嬤只要身體許可，都會跪著鑽轎。不過阿嬤上個月因膝蓋退化無法行走，開刀後阿嬤只能坐著輪椅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿嬤怕添麻煩　大家勸她出門

網友提到，阿嬤其實很想跟著去拜拜，但擔心自己坐輪椅會造成別人困擾，因此遲遲不敢去，只說「沒關係，我遠遠看就好」，由於輪椅視角的關係，阿嬤其實看不到前方情況，因此原PO不斷勸說，希望大家走出家門，連鄰居都勸阿嬤出去看看。

媽祖突停下來讓大家完成鑽轎

轎班經過時一度表示，今年媽祖趕路不給鑽轎，現場不少人聽到後也準備離開，阿嬤一行人原本也要走，卻一度被困在人群裡。沒想到，媽祖居然停下來，也讓原本要離開的阿嬤，連同身障的鄰居哥哥、姊姊，都回來排隊完成這次鑽轎。原PO坦言，自己當下瞬間熱淚盈眶，內心充滿感激與感動，而阿嬤在結束後也哽咽泛淚，「感謝媽祖！希望能力許可，我每年會再回來陪阿嬤看媽祖的！」

貼文曝光，網友感動直呼，「看你這樣說，我也覺得很感動，媽祖的慈悲真的讓人熱淚盈眶，替你們開心」、「我看了都忍不住泛淚了，媽祖真的很有慈悲心，也感受到你對阿嬤滿滿的愛」、「每次看到坐輪椅的信眾們也可以被媽祖照顧與庇佑，真的是無敵感動」、「勇哥們太勇，轎子舉到比天高」。

．本文經「網友@xuanx.wu授權」授權轉載。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
玄天上帝壽誕　巨蛾集體停神像鬍鬚畫面曝
台灣影壇痛失大師！金馬得主「賴桑」辭世　享耆壽95歲
謝金河點名10檔黑馬　AI浪潮引爆翻身行情
曬不孕病患個資！名醫道歉下架　衛生局要罰了
女乘客「想肉償抵車資」脫內衣靠近：抓一下　台北運將嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵南延施工「大量土方運輸恐塞車」　鐵道局祭分流解方

鹹水雞攤藏「2代謝神菜」！醫讚：可降膽固醇、改善脂肪肝

中東戰爭「航空燃油成本占比翻倍」　長榮總座：票價持續往上

轉職律師快半年！「最美檢察官」PO優雅美照喊：現在太美好了

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣靠近：抓一下？荒謬過程曝

88歲阿嬤坐輪椅　原以為不能鑽轎「媽祖突停下」！阿嬤感動落淚

台人壞習慣？他穿夾腳拖搭日本地鐵成異類　在台日人認：不適合

快訊／12:47台中規模3.2地震　最大震度2級

大甲媽祖打得亂七八糟！醫師曝：好幾個送到急診來

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落！　廖大乙：主事者眼光要放遠

現場慘況曝光！71歲嬤「停車卻衝進85度C」　客人店內用餐被撞死

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C停車場突加速　整台衝進店釀1死

高鐵南延施工「大量土方運輸恐塞車」　鐵道局祭分流解方

鹹水雞攤藏「2代謝神菜」！醫讚：可降膽固醇、改善脂肪肝

中東戰爭「航空燃油成本占比翻倍」　長榮總座：票價持續往上

轉職律師快半年！「最美檢察官」PO優雅美照喊：現在太美好了

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣靠近：抓一下？荒謬過程曝

88歲阿嬤坐輪椅　原以為不能鑽轎「媽祖突停下」！阿嬤感動落淚

台人壞習慣？他穿夾腳拖搭日本地鐵成異類　在台日人認：不適合

快訊／12:47台中規模3.2地震　最大震度2級

大甲媽祖打得亂七八糟！醫師曝：好幾個送到急診來

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

高鐵南延施工「大量土方運輸恐塞車」　鐵道局祭分流解方

沈玉琳化療5次走過鬼門關！憶住院突血崩　苦喊：死於白血病還比較高級

沈玉琳自曝忽略身體求救訊號　醫揭「4大危險徵兆」

林佑威出道26年突懺悔！嘆「太愛談戀愛」毀事業　遭劈腿往事又被挖

文瑾瑩抗病險截肢！「節食18年」喊話：想吃大份爆米花

自小客駕駛吸菸挨罰　嗆警「哪個法條說我開車不准抽」

葉君璋談用人哲學　犯錯就不能用「那到底要用誰？」

彰化高溫30度！婦人追大甲媽3小時癱軟險昏厥　緊急送醫救治

大甲媽祖遶境彰化爆衝突　陳素月探望3受傷警：全力支持警方嚴辦

限量2萬份！彰化發大甲媽「壓轎金」　4/20下午1點開放領取

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

生活熱門新聞

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

女網紅泡湯辣翻！粉絲嗨：好大的野溪溫泉

全台下3天！　鋒面周四到

做愛「射進去」能幫產婦催生？名醫說話

今彩539頭獎開出4注！同一家店包辦3注

快訊／白沙屯媽今早好猶豫　下秒衝「大甲海鮮餐廳」

今玄天上帝聖誕　「3種人」財運事業大爆發

「最後悔去的日本景點？」4地被點名　旅日達人喊冤

快訊／白沙屯媽回苑裡了　「粉紅人龍」空拍超震撼

大甲媽祖打得亂七八糟！醫：好幾個送急診

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人見招牌嚇壞

快訊／白沙屯媽到通霄了　祝玄天上帝生日快樂

週休二日有什麼好處？過來人：一目了然

1個月檢舉出65張罰單！內幕一曝全怒挺

更多熱門

相關新聞

白沙屯媽香燈腳玩劍湖山「只要399元」

白沙屯媽香燈腳玩劍湖山「只要399元」

白沙屯媽祖進香沿途，不只信眾熱情迎接，許多店家、企業也推出活動。劍湖山世界就宣布專屬優惠，去年曾與白沙屯媽祖「不期而遇」，今年女神與粉紅超跑將再度乘載萬千信念來到雲林，因此特別祭出限時優惠，只要拿出與神明的結緣品，或穿上黃色、粉色，以及神明圖樣上衣，即日起至2026年4月26日，就能以399元暢玩一整天。

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因

黑幫搬空藥局　成員繞境途中遭逮

黑幫搬空藥局　成員繞境途中遭逮

大甲媽起駕顏清標險跌倒幸沒受傷

大甲媽起駕顏清標險跌倒幸沒受傷

遶境腳鐵腿、針扎痛？4招預防改善

遶境腳鐵腿、針扎痛？4招預防改善

關鍵字：

媽祖白沙屯輪椅慈悲感動

讀者迴響

熱門新聞

大甲盃開打！2警倒地受傷流血

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭毆受傷

iPhone 18 Pro「深櫻桃紅」曝光！　4款新色一次看

3遊客遲到15分鐘　濟州郵輪直接開走

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

福原愛生了！　「產後首露面」近照曝光

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

機票超賣「誰先被趕下飛機」？這4類旅客最快遭淘汰

即／京都童繼父認：先到學校再到其他地方殺害

女網紅泡湯辣翻！粉絲嗨：好大的野溪溫泉

下面狂感染「70%愛愛中鏢」！醫曝男伴6大惡習

全台下3天！　鋒面周四到

快訊／新北鐵道馬意外！跑者口吐鮮血倒地命危

做愛「射進去」能幫產婦催生？名醫說話

更多

最夯影音

更多
柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場
白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

柯文哲被噴辣椒水影片

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面