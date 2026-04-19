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台人壞習慣？他穿夾腳拖搭日本地鐵成異類　在台日人認：不適合

一名台灣人在日本穿著夾腳拖搭乘地鐵，卻發現當地幾乎穿著皮鞋或運動休閒鞋，他上傳自己步行短片，引發網友討論，圖為東京地鐵。（翻攝自Pexels圖庫）

▲一名台灣人在日本穿著夾腳拖搭乘地鐵，卻發現當地幾乎穿著皮鞋或運動休閒鞋，他上傳自己步行短片，引發網友討論，圖為東京地鐵。（翻攝自Pexels圖庫）

圖文／鏡週刊

台灣人習慣穿夾腳拖，甚至特有的藍白拖，但出國可能會成為異類。一名網友近日前往日本旅行，穿著夾腳拖搭乘地鐵，就發現當地民眾幾乎不會穿拖鞋外出，台日不同的國情引發討論。不少人提到，這是台灣人的「壞習慣」，因為日本人基於日常禮儀，在公共場合不會穿拖鞋；在台的日本網紅Mana也留言解釋，在日本鄉下或海灘可以穿拖鞋，但東京等都市就比較不適合。

台人赴日旅遊　驚見地鐵都穿包鞋

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一名網友日前在Threads發文，並上傳自己在東京地鐵步行的短片，原PO表示，他來日本旅行觀察了幾天，發現日本人都不穿拖鞋。畫面中只見原PO自己穿著顯目的藍色夾腳拖，但人來人往的地鐵站內，其他乘客不是皮鞋，就是運動休閒鞋。

影片曝光引發討論，網友紛紛表示，基於日常禮儀，日本人不會穿著拖鞋外出，「台灣人參加婚禮也穿拖鞋」、「一雙拖鞋走天下，是台灣人的壞習慣」、「日本人認為穿拖鞋出門很沒禮貌，就算要穿，也是涼鞋」、「有看過涼鞋，沒有拖鞋」、「基本禮儀，但台灣還很多人不懂」。

鄉下、海灘可穿拖鞋　都市並不適合

定居台灣的日本網紅人妻Mana也解釋，在日本鄉下、沖繩或沙灘等比較休閒的地方，穿著拖鞋比較沒問題，但在東京等都市地區就「比較打妹」（指不適合）。

從留言來看，可以發現台日的國情差異，多數網友認為，只有台灣人穿拖鞋不看場合，反觀日本人通常只會在住家附近或室內穿著拖鞋，進入公共場合，基於禮貌和長時間步行，會選擇包覆性較高的鞋款。

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