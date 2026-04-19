　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

歡慶玄天上帝聖誕　松柏嶺受天宮團拜大典贈萬份壽桃+錢母

▲松柏嶺受天宮舉辦歡慶玄天上帝聖誕受天宮團拜大典。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲松柏嶺受天宮舉辦歡慶玄天上帝聖誕受天宮團拜大典。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是農曆三月初三北極玄天上帝聖誕，名間鄉松柏嶺受天宮18日晚間舉辦北極玄天上帝聖誕萬壽團拜大典，適逢週末假期，受天宮湧入成千上萬的信眾，見證「上帝爺公」的神威顯赫。

祝壽大典於昨晚子時展開，由受天宮主委陳登岳、縣長許淑華、名間鄉長陳翰立，偕縣議員蔡宗智、林儒暘、林憶如、張婉慈、吳棋楠、沈夙崢，及參山國家風景區管理處長曹忠猷等各級機關首長及民意代表出席；隨鐘鼓齊鳴，眾人先於宮前啟建的北極玄天上帝聖誕萬壽大典法壇虔心焚香禮敬，再進到大殿，由主獻的陳登岳、許淑華等依序獻燭、獻花、獻茶、獻果、獻壽桃、壽麵、獻財帛後，再由陳登岳敬跪誦讀賀壽疏文，許淑華與殿內外眾人均虔誠祈求「上帝爺公」賜福南投、四時無災。

▲歡慶玄天上帝聖誕受天宮團拜大典，南投縣長許淑華主獻。（圖／南投縣政府提供）

▲歡慶玄天上帝聖誕受天宮團拜大典，南投縣長許淑華主獻。（圖／南投縣政府提供）

許淑華、陳登岳也連袂分送萬份壽桃、壽麵，及限量500份的丙午年紀念錢母給大排長龍的信眾；廟方另依循古禮，為許多上帝爺公的「契子」們準備紅紗線，讓他們回宮祝壽時能「換絭」延續世代傳承的守護契約。

▲歡慶玄天上帝聖誕受天宮團拜大典，南投縣長許淑華主獻。（圖／南投縣政府提供）

▲歡慶玄天上帝聖誕受天宮團拜大典，南投縣長許淑華主獻。（圖／南投縣政府提供）

許淑華致詞指出，由於很多各地奉祀的帝爺公都是受天宮分靈出去的，因此松柏嶺受天宮可說全國眾多帝爺宮的總廟，每年從農曆正月開始到三月，來自全國各地甚至海外的大批信眾、友廟友宮，幾乎天天絡繹不絕地返回會香，三月初三的祝壽大典更是盛大；她和所有的民意代表代表縣民向玄天上帝祝壽，並祈求帝爺公保佑地方的產業繁盛、萬民生活平安。

許淑華說，縣府規劃籌建的「松嶺之星」已完工並開始招商籌備營運，因受天宮以及在地各種觀光景點的串聯，能讓香客變遊客、帶動地方加速發展，讓受天宮不僅是宗教信仰中心，更是南投珍貴的文化資產；縣府將持續結合周邊建設，讓傳統宗教祭典與現代旅遊相輔相成，帶動名間鄉的茶產業與觀光繁榮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
玄天上帝壽誕　巨蛾集體停神像鬍鬚畫面曝
台灣影壇痛失大師！金馬得主「賴桑」辭世　享耆壽95歲
謝金河點名10檔黑馬　AI浪潮引爆翻身行情
曬不孕病患個資！名醫道歉下架　衛生局要罰了
女乘客「想肉償抵車資」脫內衣靠近：抓一下　台北運將嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自小客駕駛吸菸挨罰　嗆警「哪個法條說我開車不准抽」

彰化高溫30度！婦人追大甲媽3小時癱軟險昏厥　緊急送醫救治

限量2萬份！彰化發大甲媽「壓轎金」　4/20下午1點開放領取

祝壽團受鎮宮報到！玄天上帝壽誕　巨蛾集體停神像鬍鬚畫面曝

「曬不孕病患個資」挨轟！生殖名醫道歉下架　衛生局要罰了

基隆女墜田寮河！消防到場繩索固定吊掛上岸　明顯死亡身分待查

游迺文炒股案求解禁出境！律師稱「患病不逃亡」　二審延長8個月

歡慶玄天上帝聖誕　松柏嶺受天宮團拜大典贈萬份壽桃+錢母

科技救援立功！高雄婦受困5米深溝　無人機熱顯像精準定位救命

男偷超商1001元零食逃跑　與正義哥扭打變「準強盜罪」

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落！　廖大乙：主事者眼光要放遠

現場慘況曝光！71歲嬤「停車卻衝進85度C」　客人店內用餐被撞死

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C停車場突加速　整台衝進店釀1死

自小客駕駛吸菸挨罰　嗆警「哪個法條說我開車不准抽」

彰化高溫30度！婦人追大甲媽3小時癱軟險昏厥　緊急送醫救治

限量2萬份！彰化發大甲媽「壓轎金」　4/20下午1點開放領取

祝壽團受鎮宮報到！玄天上帝壽誕　巨蛾集體停神像鬍鬚畫面曝

「曬不孕病患個資」挨轟！生殖名醫道歉下架　衛生局要罰了

基隆女墜田寮河！消防到場繩索固定吊掛上岸　明顯死亡身分待查

游迺文炒股案求解禁出境！律師稱「患病不逃亡」　二審延長8個月

歡慶玄天上帝聖誕　松柏嶺受天宮團拜大典贈萬份壽桃+錢母

科技救援立功！高雄婦受困5米深溝　無人機熱顯像精準定位救命

男偷超商1001元零食逃跑　與正義哥扭打變「準強盜罪」

高鐵南延施工「大量土方運輸恐塞車」　鐵道局祭分流解方

沈玉琳化療5次走過鬼門關！憶住院突血崩　苦喊：死於白血病還比較高級

沈玉琳自曝忽略身體求救訊號　醫揭「4大危險徵兆」

林佑威出道26年突懺悔！嘆「太愛談戀愛」毀事業　遭劈腿往事又被挖

文瑾瑩抗病險截肢！「節食18年」喊話：想吃大份爆米花

自小客駕駛吸菸挨罰　嗆警「哪個法條說我開車不准抽」

葉君璋談用人哲學　犯錯就不能用「那到底要用誰？」

彰化高溫30度！婦人追大甲媽3小時癱軟險昏厥　緊急送醫救治

大甲媽祖遶境彰化爆衝突　陳素月探望3受傷警：全力支持警方嚴辦

限量2萬份！彰化發大甲媽「壓轎金」　4/20下午1點開放領取

【太絲滑了吧】女高中生用椅子「花式滑冰」　一旁同學超淡定XD

社會熱門新聞

大甲盃開打！2警倒地受傷流血

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭毆受傷

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

快訊／新北鐵道馬意外！跑者口吐鮮血倒地命危

9旬醫愛上次子岳母！子奪遺產1招逆襲

苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

宜蘭驚悚蠟屍悲劇！高大成曝女性可能性高原因

大甲格鬥盃3警受傷　遭逮黑幫男搜出毒品

中國律師台中地院幫打官司　檢不起訴

71歲嬤開車突爆衝撞死人　訊後10萬元交保

史上最晚！大甲媽過民生地下道再爆推擠

寶雅員工拒借充電器　他門口點火燒金紙

大甲媽遶境爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

更多熱門

相關新聞

今玄天上帝聖誕　「3種人」財運事業大爆發

今玄天上帝聖誕　「3種人」財運事業大爆發

今天是農曆三月初三，為玄天上帝聖誕。命理專家王老師表示，3種人像是創業者、運勢低迷者，參拜玄天上帝，可得玄天上帝賜福，今日之後財運、事業運將全面爆發，斬斷小人與陰霾。但他也提醒要注意兩項禁忌，例如禁拜葷食，否則恐觸怒神威，白忙一場。

山窮水盡求神蹟！御盟總裁曝「翻身關鍵」　奉命蓋廟當志工

山窮水盡求神蹟！御盟總裁曝「翻身關鍵」　奉命蓋廟當志工

鹿谷光電業者獨家贊助28888斤大神龜謝開山聖王

鹿谷光電業者獨家贊助28888斤大神龜謝開山聖王

2026大埔藝術節「瀲影」3/28璀璨開幕

2026大埔藝術節「瀲影」3/28璀璨開幕

鄭麗文南下台南新春團拜力挺謝龍介拚市長

鄭麗文南下台南新春團拜力挺謝龍介拚市長

關鍵字：

松柏嶺受天宮玄天上帝壽誕團拜

讀者迴響

熱門新聞

大甲盃開打！2警倒地受傷流血

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭毆受傷

iPhone 18 Pro「深櫻桃紅」曝光！　4款新色一次看

3遊客遲到15分鐘　濟州郵輪直接開走

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

福原愛生了！　「產後首露面」近照曝光

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

機票超賣「誰先被趕下飛機」？這4類旅客最快遭淘汰

即／京都童繼父認：先到學校再到其他地方殺害

女網紅泡湯辣翻！粉絲嗨：好大的野溪溫泉

下面狂感染「70%愛愛中鏢」！醫曝男伴6大惡習

全台下3天！　鋒面周四到

快訊／新北鐵道馬意外！跑者口吐鮮血倒地命危

做愛「射進去」能幫產婦催生？名醫說話

更多

最夯影音

更多
柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場
白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

柯文哲被噴辣椒水影片

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面