歡慶玄天上帝聖誕　松柏嶺受天宮團拜大典贈萬份壽桃+錢母

▲松柏嶺受天宮舉辦歡慶玄天上帝聖誕受天宮團拜大典。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是農曆三月初三北極玄天上帝聖誕，名間鄉松柏嶺受天宮18日晚間舉辦北極玄天上帝聖誕萬壽團拜大典，適逢週末假期，受天宮湧入成千上萬的信眾，見證「上帝爺公」的神威顯赫。

祝壽大典於昨晚子時展開，由受天宮主委陳登岳、縣長許淑華、名間鄉長陳翰立，偕縣議員蔡宗智、林儒暘、林憶如、張婉慈、吳棋楠、沈夙崢，及參山國家風景區管理處長曹忠猷等各級機關首長及民意代表出席；隨鐘鼓齊鳴，眾人先於宮前啟建的北極玄天上帝聖誕萬壽大典法壇虔心焚香禮敬，再進到大殿，由主獻的陳登岳、許淑華等依序獻燭、獻花、獻茶、獻果、獻壽桃、壽麵、獻財帛後，再由陳登岳敬跪誦讀賀壽疏文，許淑華與殿內外眾人均虔誠祈求「上帝爺公」賜福南投、四時無災。

許淑華、陳登岳也連袂分送萬份壽桃、壽麵，及限量500份的丙午年紀念錢母給大排長龍的信眾；廟方另依循古禮，為許多上帝爺公的「契子」們準備紅紗線，讓他們回宮祝壽時能「換絭」延續世代傳承的守護契約。

許淑華致詞指出，由於很多各地奉祀的帝爺公都是受天宮分靈出去的，因此松柏嶺受天宮可說全國眾多帝爺宮的總廟，每年從農曆正月開始到三月，來自全國各地甚至海外的大批信眾、友廟友宮，幾乎天天絡繹不絕地返回會香，三月初三的祝壽大典更是盛大；她和所有的民意代表代表縣民向玄天上帝祝壽，並祈求帝爺公保佑地方的產業繁盛、萬民生活平安。

許淑華說，縣府規劃籌建的「松嶺之星」已完工並開始招商籌備營運，因受天宮以及在地各種觀光景點的串聯，能讓香客變遊客、帶動地方加速發展，讓受天宮不僅是宗教信仰中心，更是南投珍貴的文化資產；縣府將持續結合周邊建設，讓傳統宗教祭典與現代旅遊相輔相成，帶動名間鄉的茶產業與觀光繁榮。