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科技救援立功！高雄婦受困5米深溝　無人機熱顯像精準定位救命

▲▼大樹區一名老婦下午外出後就未返家，家屬通報119協尋。救難人員透過無人機熱顯像鏡頭定位，成功尋獲受困婦人。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲大樹區一名老婦下午外出後就未返家，家屬通報119協尋。救難人員透過無人機熱顯像鏡頭定位，成功尋獲受困婦人。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市大樹區昨日（18日）發生一起老婦失聯意外。一名70歲老婦下午獨自外出後遲未返家，家屬遍尋不著通報消防局。救難人員最終透過無人機熱顯像鏡頭的精準定位，在深達5公尺的溝渠內尋獲受困婦人，成功化解一場虛驚。

高雄市消防局119指揮中心於18日晚間19時許接獲報案，指出大樹區一名行動不便的70歲婦人，於當日下午14時外出後便與家人失去聯繫。家屬表示，婦人不擅使用交通工具，經調閱監視器確認其並未離開住家周邊，研判極可能在後方果園發生意外。

▲▼大樹區一名老婦下午外出後就未返家，家屬通報119協尋。救難人員透過無人機熱顯像鏡頭定位，成功尋獲受困婦人。（圖／記者吳世龍翻攝）

消防局獲報後，立即派遣大樹、仁武及燕巢等分隊人車趕赴現場。由於夜間視線不佳且果園地形複雜，初期地毯式搜索並未發現婦人蹤跡。為提升搜索效率，搜救團隊隨即加派燕巢分隊出動無人機進行空中支援。藉由搭載的熱顯像鏡頭進行大範圍掃描，搜救人員迅速在果園旁一處深約5公尺的溝渠內發現熱源反應，確認為受困婦人。

消防人員隨即攜帶裝備下切至溝渠進行接觸。經初步評估，婦人生命徵象穩定，搜救人員隨即合力將其搬運脫困，並由救護車送往醫院進一步檢查，所幸治療後並無大礙。

▲▼大樹區一名老婦下午外出後就未返家，家屬通報119協尋。救難人員透過無人機熱顯像鏡頭定位，成功尋獲受困婦人。（圖／記者吳世龍翻攝）

消防局表示：「科技設備能觸及人力難以抵達的死角，不僅能大幅縮短搜救時間、提升效率，更能有效降低第一線人員的體力負荷。未來將持續精進科技應用，全力守護市民的生命財產安全。」

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