民進黨派沈伯洋戰台北市長？　連勝文諷：幫國民黨助選

▲國民黨中評委主席團主席連勝文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市長提名人選呼之欲出，傳出民進黨立委沈伯洋啟動布局月餘，除擴大網羅團隊人馬，串聯中央及地方黨公職與社會力全面備戰，已密集召開十餘場籌備會議，向產官學研請益、建立市政治理「資料庫」，厚植與現任市長蔣萬安正面交鋒的底氣。曾於2014年參選過台北市長、國民黨中評委主席團主席連勝文今（19日）於吳興市場掃街輔選受訪回應，若能起到幫國民黨助選的作用，不是壞事。

連勝文說，不曉得是不是在開玩笑，如果不是開玩笑，若能起到幫國民黨助選的作用，不是壞事，因此沒有太多意見。

針對國民黨立法院黨團日前召開內部會議，針對軍購案版本多有討論，黨團總召傅崐萁曾表示軍購案多個版本仍須整合意見，黨內更傳出軍購案不只有3800億元版本。連勝文說，不論哪個版本費用總額沒有差太多，喊話納稅人的錢都應嚴格審核，不能像「賣花、賣酒、賣鞋」的突然變成軍火商，再把軍火交給不知道哪裡的人。

對於國民黨上周新北市汐金萬選區舉行議員初選，結果由國民黨前發言人蕭敬嚴勝出，但蕭遭停權處分引發爭議，最終自行宣布退選。連勝文表示，黨內現在工作同仁實在太少，在提名作業上有些疏失產生爭議，讓結果令人遺憾，希望黨部盡快去做一個結論把他落幕，真正重要是要讓這些年輕人能夠投入選戰崗位，過程這些紛擾對民眾關心不到，應趕快關注市政議題比較重要。