男偷超商1001元零食逃跑　與正義哥扭打變「準強盜罪」

▲男子於超商竊取1001元零食逃跑時，遭店長和熱心民眾阻止。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

黃姓男子日前前往草屯鎮某家超商竊取價值約1001元的多樣零食及熟食等商品，欲離開時遭店長發現，與現場人員發生扭打；警方獲報後趕赴現場，並於確認犯行後迅速將其逮捕，由於男子為保住零食商品及脫逃，與現場人員扭打並導致他人受傷，全案依準強盜罪移送法辦。

草屯警分局指出，豐城派出所16日接獲民眾報案，得知該名男子於中午時分前往該家超商，假裝選購拿取洋芋片、冰棒、炸雞等多樣零食及熟食，但未結帳就直接走至店外，店長發現異常便呼喊制止，男子隨即騎著腳踏車欲離開，即遭店長及1名現場民眾攔住去路，雙方發生拉扯、扭打，該名熱心民眾於過程中多處遭毆打受傷，但也順利將其制伏。

店長於事發當時也迅速聯絡警方抵達現場，原本情緒失控的男子經警方壓制，眼見脫逃無望而放棄抵抗；員警立即確認其身分、犯行並將其逮捕返所偵辦， 竊取商品價值估計約1001元，全案則於訊後依準強盜罪，移送南投地方檢察署偵辦。

草屯警分局長張基銘呼籲民眾，如遭遇可疑人士或現行犯，應立即報警處理，並避免與歹徒發生衝突，由警方進行逮捕及處置，以免發生危險；該分局各派出所均有與轄內超商建立聯繫管道，以利地方治安之維護，對於各項犯罪絕不容忍，宵小勿以身試法。