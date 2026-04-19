　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋建「市政治理資料庫」　蔣萬安酸：對城市規劃不只靠數據

▲台北市長蔣萬安出席臺北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北市長蔣萬安出席臺北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市長提名人選呼之欲出，傳出民進黨立委沈伯洋啟動布局月餘，除擴大網羅團隊人馬，串聯中央及地方黨公職與社會力全面備戰，已密集召開十餘場籌備會議，向產官學研請益、建立市政治理「資料庫」，厚植與現任市長蔣萬安正面交鋒的底氣。蔣萬安今（19日）受訪回應，「對於城市願景藍圖規劃，不只是靠數據，長期在這片土地的關懷與實踐。」，並細數自己的七大有感施政「一項一項都在實現。」

蔣萬安今日上午北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動，被問到沈伯洋正在建立AI市政資料庫，要將蔣萬安困在台北市？蔣萬安說，對於城市未來願景藍圖規畫，對他來講，不僅是看數據，而是對長期這片土地的關懷與實踐。

蔣萬安說，自己對市民朋友的承諾，包括第一年讓大巨蛋完工啟用，現在帶來了演唱會經濟；捷運六箭齊發，不僅是陸續完成興建通車，還有環狀線也已經全面動工；還有持續招商引資，也很順利地歷經波折之後，輝達第一個海外總部落腳台北，讓台北成為全球AI產業發展最強的一顆心臟。

蔣萬安還也提到近期施政表示，包括營養午餐免費、生生喝鮮奶，以及減輕育兒家庭爸媽負擔，減工時不減薪等相關政策，就是「各項施政一項一項都在實現。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
原以為不能鑽轎「媽祖突停下」　88歲輪椅嬤感動落淚
最後悔去的日本景點「4地被點名」！　旅日達人：時間不對
大甲媽祖打得亂七八糟！醫師曝：好幾個送來急診
快訊／男童繼父認：先載到學校「又繞到其他地方殺害」
幫Jisoo求情！　大嫂崩潰吐原因
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標痛心發聲
劉宇寧緊掐衣角臉發白　被3工作人員緊急帶離

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拆公館圓環後中永和仍塞車　李四川承諾：當選新北市長一定解決

備戰年底大選　民進黨推《DPP大來賓》呈現參選人「深度一面」

民進黨派沈伯洋戰台北市長？　連勝文諷：幫國民黨助選

他雙手支持鞭刑！先適用反滲透法　性侵採「去鞭刑」割掉永絕後患

沈伯洋建「市政治理資料庫」　蔣萬安酸：對城市規劃不只靠數據

翡翠水庫一度電14.2元賣台電喬不攏　蔣萬安：若願議價可討論

國民黨軍購條例堅持「＋Ｎ」　趙少康：我提的8100億元版本最好

舉杯慶9週年！郭富城依偎方媛自拍　絕美夫妻紀念品曝光

蘇巧慧3發言人名單曝　平均26歲、全是新北在地青年

鄭麗文喊青年赴陸發光發熱　他揭中方數據：台商投資中國剩3.8％

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落！　廖大乙：主事者眼光要放遠

現場慘況曝光！71歲嬤「停車卻衝進85度C」　客人店內用餐被撞死

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C停車場突加速　整台衝進店釀1死

姑姑抱病姪跪地哭求媽祖　粉紅超跑急回頭為孩子賜福

拆公館圓環後中永和仍塞車　李四川承諾：當選新北市長一定解決

備戰年底大選　民進黨推《DPP大來賓》呈現參選人「深度一面」

民進黨派沈伯洋戰台北市長？　連勝文諷：幫國民黨助選

他雙手支持鞭刑！先適用反滲透法　性侵採「去鞭刑」割掉永絕後患

沈伯洋建「市政治理資料庫」　蔣萬安酸：對城市規劃不只靠數據

翡翠水庫一度電14.2元賣台電喬不攏　蔣萬安：若願議價可討論

國民黨軍購條例堅持「＋Ｎ」　趙少康：我提的8100億元版本最好

舉杯慶9週年！郭富城依偎方媛自拍　絕美夫妻紀念品曝光

蘇巧慧3發言人名單曝　平均26歲、全是新北在地青年

鄭麗文喊青年赴陸發光發熱　他揭中方數據：台商投資中國剩3.8％

袁惟仁離世2月！陸元琪帶兒女祭拜　「不要帶著怨恨與遺憾活著」

超狂！紐約時代廣場驚見台灣辦桌「服務生竟是藍正龍」　賈永婕愛女也來了

88歲阿嬤坐輪椅　原以為不能鑽轎「媽祖突停下」！阿嬤感動落淚

宏福苑災民開放返家收拾　6000多人登記上樓

台人壞習慣？他穿夾腳拖搭日本地鐵成異類　在台日人認：不適合

快訊／12:47台中規模3.2地震　最大震度2級

點名川普！　青年運動威脅「關閉曼德海峽」

環保少女「加薩船隊」又出事　高層爆與3女志工不當性關係

9成消費者討厭盲抽...日最新調查狂吸上萬評論：抽不到想要的

莊陳仲敖5.2局7K好投奪2連勝　旅美台將表現一次看　

趁劉品言坐月子跑去近視雷射　連晨翔放閃：能把妳看得更清楚

政治熱門新聞

快訊／駐日代表李逸洋突宣布返台治療

小草拉「扁維拉」救柯P！　阿扁親自神回應：101有聽過弊端？

挺川影片遭關切火速下架　徐巧芯：說國民黨的好就要被查水錶？

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

被抓包大批「共用網軍」　李四川沉默一分半鐘、迅速坐車離去

2026桃園市長選戰　黃姓宗親會輔選黃世杰

伊朗再關荷莫茲海峽　帥化民：聽川普的話是傻瓜！美威嚇手段用完

事實查核中心：印度移工是民進黨主導推動

馬英九批丟臉丟到習近平？　蕭旭岑這樣說

對比柯建銘？　賴清德認「妙計」找蔡其昌接總召：立院比較順了

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

軍警待遇調整修法不必等半年　民眾黨喊話政院參照三讀版本

舉杯慶9週年！郭富城依偎方媛自拍

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚

更多熱門

相關新聞

翡翠水庫一度電14.2元賣台電　蔣：若願議價可討論

翡翠水庫一度電14.2元賣台電　蔣：若願議價可討論

翡翠水庫與台電因為耗水補償費談判破局，台電17日表示，翡管局要求增收每公噸3元的耗水補償費，考量成本公平性以後難以同意，尊重翡管局未來的轉型計畫。台北市長蔣萬安今（19日）被問及相關問題時回應，耗水費的費率是中央經濟部所定的標準，台電如果有意願來議價，水庫也會願意來跟他們討論。

軍購條例周三協商　趙少康：我提的8100億元版本最好

軍購條例周三協商　趙少康：我提的8100億元版本最好

蘇巧慧3發言人名單曝　平均26歲、全是新北在地青年

蘇巧慧3發言人名單曝　平均26歲、全是新北在地青年

馬英九批丟臉丟到習近平？　蕭旭岑這樣說

馬英九批丟臉丟到習近平？　蕭旭岑這樣說

批國民黨配合中共宣傳惠台十策　綠：釋放錯誤訊號恐讓台人忽視風險

批國民黨配合中共宣傳惠台十策　綠：釋放錯誤訊號恐讓台人忽視風險

關鍵字：

國民黨蔣萬安沈伯洋台北2026民進黨

讀者迴響

熱門新聞

大甲盃開打！2警倒地受傷流血

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭毆受傷

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

福原愛生了！　「產後首露面」近照曝光

3遊客遲到15分鐘　濟州郵輪直接開走

iPhone 18 Pro「深櫻桃紅」曝光！　4款新色一次看

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

女網紅泡湯辣翻！粉絲嗨：好大的野溪溫泉

下面狂感染「70%愛愛中鏢」！醫曝男伴6大惡習

全台下3天！　鋒面周四到

做愛「射進去」能幫產婦催生？名醫說話

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

9旬醫愛上次子岳母！子奪遺產1招逆襲

機票超賣「誰先被趕下飛機」？這4類旅客最快遭淘汰

今彩539頭獎開出4注！同一家店包辦3注

更多

最夯影音

更多
柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場
白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

柯文哲被噴辣椒水影片

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面