沈伯洋建「市政治理資料庫」　蔣萬安酸：對城市規劃不只靠數據

▲台北市長蔣萬安出席臺北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市長提名人選呼之欲出，傳出民進黨立委沈伯洋啟動布局月餘，除擴大網羅團隊人馬，串聯中央及地方黨公職與社會力全面備戰，已密集召開十餘場籌備會議，向產官學研請益、建立市政治理「資料庫」，厚植與現任市長蔣萬安正面交鋒的底氣。蔣萬安今（19日）受訪回應，「對於城市願景藍圖規劃，不只是靠數據，長期在這片土地的關懷與實踐。」，並細數自己的七大有感施政「一項一項都在實現。」

蔣萬安今日上午北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動，被問到沈伯洋正在建立AI市政資料庫，要將蔣萬安困在台北市？蔣萬安說，對於城市未來願景藍圖規畫，對他來講，不僅是看數據，而是對長期這片土地的關懷與實踐。

蔣萬安說，自己對市民朋友的承諾，包括第一年讓大巨蛋完工啟用，現在帶來了演唱會經濟；捷運六箭齊發，不僅是陸續完成興建通車，還有環狀線也已經全面動工；還有持續招商引資，也很順利地歷經波折之後，輝達第一個海外總部落腳台北，讓台北成為全球AI產業發展最強的一顆心臟。

蔣萬安還也提到近期施政表示，包括營養午餐免費、生生喝鮮奶，以及減輕育兒家庭爸媽負擔，減工時不減薪等相關政策，就是「各項施政一項一項都在實現。」