「最後悔去的日本景點？」4地被點名　旅日達人喊冤：去的時間不對

▲湯布院。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

旅日達人林氏璧表示，最近看到不少人討論「在日本最後悔去的地方」，答案包括藏王狐狸村、忍野八海、由布院金鱗湖、輕井澤雲場池等地，不過他認為，金鱗湖與雲場池可能與造訪的時間和季節有關，未必是景點本身的問題，若同樣問題要他回答，還真說不出哪個觀光點後悔去過，「我都能找到他的優點。」

金鱗湖看重時機 朝霧夕陽各有景色



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旅日達人林氏璧在臉書發文，看到有人討論「在日本最後悔去的地方」，被點名的有藏王狐狸村、忍野八海、由布院金鱗湖與輕井澤雲場池等等。他認為，最後兩個景點跟去的季節有關，不是景點不好，金鱗湖最有名的是朝霧， 夕陽，紅葉時節，「你在一個大陰天去，可能就會覺得『比澄清湖還慘』、『就是ㄧ個池塘』、『去鯉魚潭都比去這裡更值得』，這不是我說的喔。」

林氏璧指出，也常遇到天氣不好或時間不對的時候，但這類情況更像是功課沒做足，或是運氣不佳，未必是景點的問題。

▲金鱗湖。（圖／資料照）



旅日達人也提到，若都已經大老遠到了由布院，似乎談不上「避雷」問題，因為湯之坪街道本來就是多數遊客會安排的路線，而從那裡走到金鱗湖只要9分鐘，「你會因為這個情報就不想走去湖邊看看嗎？」

若要回答「最後悔去的日本景點」，他直言，真的說不出來，「我覺得日本每一個地方觀光點，都能看到他們的用心之處，我都能找到他的優點獲得滿足，有所收穫。」

留言區，也有不少網友幫補血，「金鱗湖冬季清晨的靜謐感很棒，沒有行程壓力的話，推薦自駕待兩天一夜住附近的溫泉旅館，很適合幫自己充電」、「我只能說天氣很重要，還有是否順路有附近其他的景點，如果問我如果再去，我還是會進去看看的，但不會停太久」、「金鱗湖選對時間才有靈氣」、「由布院金鱗湖為了看美景，選擇住上一晚，凌晨時人少之又少，湖面的朝霧真的很漂亮，連同街上、由布山都可以拍上」。