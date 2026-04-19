中壢警「雷霆除暴」一週破百案逮93人　查獲28名失聯移工

▲中壢警「雷霆除暴擴大臨檢專案勤務」，針對特種營業場所及移工常聚集之酒吧、小吃店等場所加強查察。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

中壢警分局執行「雷霆除暴擴大臨檢專案勤務」，針對轄內特種營業場所及重要聯外路段實施高強度臨檢與路檢，全面掃蕩不法，百警連2日出擊，掃蕩賭場逮21人，一週破百案並查獲28名失聯移工，淨化轄區治安。

▲▼警方掃蕩麻將賭場逮21人，查扣營業抽頭金3萬餘元、賭資23萬餘元。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局於17、18日連兩日夜間執行「雷霆除暴擴大臨檢專案勤務」，結合桃警團隊刑事警察大隊、交通警察大隊及保安警察大隊、外事科等單位，由桃園市警局主任秘書許淑貞坐鎮，連兩日共動員187名警力，針對轄內KTV、酒店、電子遊藝場及移工常聚集之酒吧、小吃店等場所加強查察，更同步執行酒駕取締及防制危險駕車作為，實施高強度臨檢與路檢，全面掃蕩不法。

中壢分局表示，本次雷霆除暴專案自12日至18日止，持續針對轄內治安熱點及不法活動加強掃蕩與查緝，勤務期間共查獲各類刑案100件93人，其中以詐欺案件36件最多，另查獲毒品案件18件、公共危險11件、竊盜6件，並查獲各類通緝犯共27人，有效壓制犯罪氣焰，展現強勢執法決心。針對外來人士部分，4月6日至18日間，查獲失聯移工28人、逾期居留13人及違反就業服務法案4案。

分局日前接獲情資，發現46歲尤女於中壢區中北路二段一帶民宅內經營職業麻將賭場，遂與督察組及普仁派出所組成專案小組，經多日蒐證間時機成熟，持搜索票於4月7日21時許破門查緝，一舉查獲負責人、員工及賭客共21人。現場查扣營業抽頭金3萬餘元、賭資23萬餘元、籌碼及麻將、骰子、帳冊等證物，全案依賭博罪嫌移送偵辦，賭客另依違反社會秩序維護法裁處。