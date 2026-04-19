淡江大橋機車道挨轟像「狗道」　公路局：符合規範、檢視優化

▲淡江大橋機車道（右側）遭民眾質疑過窄，左側為人行道。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

串聯新北市淡水與八里的淡江大橋5月12日將正式通車，不過卻遭民眾質疑機車道過於狹窄像「狗道」，一個小車禍就可能撞成一團，國民黨立委洪孟楷也向交通部公路局反映民眾疑慮，要求評估和優化。公路局表示，機車道寬度2.5公尺符合公路設計規範，採專用道通行，已邀專家檢視優化作業。

淡江大橋近日開放健行和路跑活動，遭民眾質疑汽車道寬廣，機車道卻像「狗道」，一個小車禍就可能撞成一團、直接癱瘓。國民黨立委洪孟楷表示，針對民眾反映之各項疑慮，他第一時間已向交通部公路局反映，讓其知道民眾所擔憂疑慮之處，交通部長陳世凱出席淡江大橋參與通車前相關活動，他也會當面反映，要求中央務必重視地方用路意見。

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洪孟楷指出，淡江大橋為國人高度期待之重大交通建設，除追求景觀與功能外，更須以安全為最高原則。任何潛在風險，均應於正式通車前完成檢視與優化。現階段預留之通車前整備期間，除辦理相關活動外，核心目的即在於發現問題、即時改善。包含先前八里端反映之風切噪音問題，亦已逐步推動改善措施並展現成效。

▲淡江大橋預計5月12日正式通車。（圖／交通部公路局、台灣設計研究院提供）

公路局北區公路新建工程分局說明，依據公路路線設計規範規定，快速公路路肩外採用分隔設計，車道寬最小2.5公尺，淡江大橋機車道採實體分隔，寬度為2.5公尺，符合公路路線設計規範規定。淡江大橋屬於台61快速公路，路肩外應採用分隔設計，所以淡江大橋採用機車單車道及專用道通行。

公路局北區新建分局指出，未來如何更進一步優化引導未來淡江大橋機車單向專用道行車安全，公路局已成立通車前安全諮詢小組邀請外部專家學者檢視優化作業中。