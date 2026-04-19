舉杯慶9週年！郭富城依偎方媛自拍　絕美夫妻紀念品曝光

記者張筱涵／綜合報導

天王郭富城與妻子方媛婚姻邁入第9年，兩人18日同步在社群平台發文放閃，甜蜜互動再度引發關注。郭富城率先曬出合照告白：「親愛的老婆，結婚九周年快樂。長長久久、幸福美滿。」簡單卻充滿愛意的文字，展現對另一半的深厚感情。

▲郭富城和方媛2017年結婚。（圖／翻攝自微博／方媛）



方媛也同步回應，感性寫下：「時光為證，平凡日子裡，有你便是最好的時光，老公～九周年快樂。」夫妻隔空互動，甜度破表。

浪漫合照曝光 甜蜜互動藏不住

從方媛分享的照片中可見，兩人一同用餐、舉杯慶祝，氣氛溫馨愜意。畫面中雙方手持香檳互相碰杯，象徵攜手走過9年的幸福時光；另一張合照則是兩人依偎自拍，郭富城親暱靠近方媛，表情帶點俏皮，方媛則露出溫柔笑容，互動自然又甜蜜。

此外，桌上還擺著寫有「Happy 9th Anniversary」的精緻甜點，細節滿滿，顯見對這個重要日子的用心準備。

▲郭富城和方媛慶祝9周年放閃。（圖／翻攝自微博／方媛）



婚紗紀念照曝光 愛情長跑見證

除了日常慶祝畫面外，兩人也分享婚紗相關紀念照片。畫面中，郭富城身穿白色西裝，深情摟著穿著華麗禮服的方媛，兩人四目相對，畫面宛如童話般浪漫。

另有水晶擺設刻印著婚紗照與「執子之手，與子偕老」等字樣，象徵對婚姻的承諾與祝福，也見證兩人一路走來的感情。

▲▼郭富城和方媛特製紀念品。（圖／翻攝自微博／方媛、郭富城）



從平凡日常到紀念時刻 愛情依舊穩定甜蜜

方媛也曬出手捧粉色花束的美照，笑容燦爛，洋溢幸福氛圍。從日常用餐、舉杯慶祝到浪漫紀念物，每個細節都流露出兩人低調卻穩定的婚姻生活。