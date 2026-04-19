台中少年戴「笑臉面具」攜雙刀！居民驚：像張文...警民壓制送醫

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區東文街附近昨（18日）晚間出現1名頭戴「笑臉面具」、身上攜刀的男子，不時作勢攔截路過車輛，當地民眾擔心「張文事件」重演，主動壓制該名男子，並趕緊報警。警方到場立即實施保護管束，過程中有1名民眾及1名員警不慎被男子腰間的刀刃劃傷，所幸並無大礙；警方查出男子是17歲的陳姓少年，當場查獲短刀及水果刀各1把，目前已將少年強制送醫。

▲陳姓少年頭戴「笑臉面具」、攜帶刀具走在街上。（圖／記者白珈陽翻攝）



▲警方查獲2把刀，以及少年戴的笑臉面具。（圖／記者白珈陽翻攝）



當地民眾描述，昨天晚上8點多，看見少年戴著面具，像是「台北的張文」那樣，拿著2把刀到處走，相當詭異，還在路中要攔車、撲車，本地的3、4個年輕人擔心出事，就上前把少年圍起來，隨後報警。

警方指出，本案在昨晚8時28分左右接獲報案，員警到場時少年仍情緒激動，但並未拿起懷中利器，警民合力壓制時，不慎遭少年懷中刀刃劃傷，造成1民眾及1名員警受傷，所幸傷勢輕微，現場包紮後無大礙。

▲壓制過程中，有1名民眾及1名員警遭少年腰間的利刃劃傷。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方現場查獲1把水果刀及1把短刀，經調閱相關監視器，發現少年在遭到民眾壓制前，並未在街上掏出刀具，但已引起民眾恐慌，為維護現場安全並防止危害擴大，警方立即依警察職權行使法第 19 條規定，對其實施強制管束，經聯繫家屬陪同，再將少年強制送醫。

警方說，全案釐清案情後，將依法移請相關機關究辦。

▲少年被強制送醫。（圖／記者白珈陽翻攝）