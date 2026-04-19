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蘇巧慧3發言人名單曝　平均26歲、全是新北在地青年

▲▼新北市長參選人、立委蘇巧慧公布競選團隊發言人名單，分別是29歲的劉芳宇、是26歲的馬亨亨．夷將Mahengheng·Icyang，和24歲的吳思萱。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧公布競選團隊發言人名單。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

距離2026選舉倒數226天，新北市長參選人、立委蘇巧慧今（17日）公布競選團隊發言人名單，將由三位年輕人挑起未來團隊輿情回應、社群宣傳與活動主持等重要工作。蘇巧慧表示，三位發言人都是非常優秀的新北在地青年，各個來自不同的專業領域，對公眾事務都抱持高度熱誠與服務精神，相信未來不僅能幫助團隊與各行各業的青年朋友對話，更能夠與媒體朋友保持良好互動，做好服務工作。

蘇巧慧辦公室表示，第一位女性發言人是29歲的劉芳宇，她從小在新北長大，學生時期便關注公眾事務，高中更與同學主動創立異議性社團，透過對話積極參與社會議題。

劉芳宇自國立師範大學英語學系畢業後，先後參與淡水在地劇團「身聲劇場」，以及板橋在地劇團「莫比斯圓環創作公社」，不僅透過表演藝術持續參與社會議題，更藉由口譯專業推廣在地藝術與文化。劉芳宇帶著表演專業，未來將負責競選團隊現場活動及網路節目等主持工作，讓公眾議題用有趣、輕鬆的方式融入市民的生活。

▲▼新北市長參選人、立委蘇巧慧公布競選團隊發言人名單，29歲的劉芳宇。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲劉芳宇。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧辦公室指出，第二位發言人是26歲的馬亨亨．夷將Mahengheng·Icyang，一樣在新北成長，小時候時常到溪洲部落與同齡的孩子一起玩耍，也跟著長輩參與部落相關事務，對公眾議題從小耳濡目染。

馬亨亨自輔仁大學新聞傳播學系畢業，擔任過原民台執行製作助理，隨後投入網路行銷相關產業，熟悉網路語言與社群企劃，在蘇巧慧團隊長期協助擬定談話參考與輿情回應工作，未來也將幫助競選團隊處理媒體聯繫事務，協助新聞回應。

▲▼新北市長參選人、立委蘇巧慧公布競選團隊發言人名單，26歲的馬亨亨．夷將Mahengheng·Icyang。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲馬亨亨．夷將Mahengheng·Icyang。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧辦公室說，三位發言人中最年輕的吳思萱年僅24歲，是蘇巧慧podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》中，水獺小粉絲們耳熟能詳的「雲豹姊姊」。吳思萱生長新北，求學歷程皆在新北，是土生土長的新北青年。

吳思萱從景文科技大學餐飲管理系畢業後，於知名米其林二星法式餐廳擔任咖啡師，更因為喜歡戶外活動，自主考取初級救護技術員（EMT-1）證照，還在去年的2025板橋馬拉松全馬女K組（20～24歲）中拿下分組第一名。吳思萱帶著餐飲與戶外運動的專業，以及新北在地青年的視角，擔任蘇巧慧團隊發言人，期盼用最在地、簡單、易懂的語言，拉近公眾事務與年輕世代的距離。

▲▼新北市長參選人、立委蘇巧慧公布競選團隊發言人名單，24歲的吳思萱。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲吳思萱。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

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