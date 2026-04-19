美軍「海上封鎖伊朗」執勤畫面曝光　阿帕契直升機飛越荷莫茲

▲AH-64阿帕契直升機飛越荷莫茲海峽上空巡邏。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

記者詹雅婷／綜合報導

美國中央司令部表示，美國海軍驅逐艦品克尼號（USS Pinckney）正支援對伊朗的海上封鎖行動，在區域水域巡邏，相關封鎖行動已完全切斷伊朗透過海路進出的經濟貿易。美國中央司令部也公布美軍在中東水域執行海上封鎖的畫面。

天空新聞報導，美軍海上封鎖行動是一項龐大任務，超過1萬名美軍參與其中，動用超過12艘軍艦以及100架戰機與偵察機。

根據美國中央司令部所公布美軍在中東水域執行海上封鎖的畫面，可見AH-64阿帕契直升機17日飛越荷莫茲海峽上空。美國中央司令部稱，美軍正在海峽及其周邊區域飛行，展現可見的軍事存在，維護航行自由。

Sailors and Marines aboard dock landing ship USS Rushmore (LSD 47) conduct blockade operations in the Arabian Sea. pic.twitter.com/xF6n9ZFkvt — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 19, 2026

AH-64 Apaches fly above the Strait of Hormuz during a patrol, April 17. U.S. Army Soldiers are flying in and around the strait providing a visible presence in support of freedom of navigation. pic.twitter.com/6K6cuCoqq2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 18, 2026

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報導列出部分參與封鎖行動的軍力，有數艘勃克級飛彈驅逐艦正在參與行動，例如品克尼號、麥可墨菲號（USS Michael Murphy）、布萊克號（USS Delbert D. Black）、裴拉塔號（USS Rafael Peralta）與斯普魯恩斯號（USS Spruance）。這些船艦一般編制船員329至359人，可發射戰斧飛彈（Tomahawk）及魚雷。

另外，美國海軍航空母艦林肯號也參與阿拉伯海的行動。林肯號於1989年服役，是美國第5艘核動力尼米茲級航母。與此同時，全球最大航艦福特號（USS Gerald R. Ford）也在近期通過蘇伊士運河，根據美國官員的說法，正在紅海海域執行任務。

美軍也派出兩棲艦艇，包括黎波里號（USS Tripoli）兩棲突擊艦以及兩棲船塢運輸艦「紐奧良號」（USS New Orleans）。至少一艘高速獨立級濱海作戰艦「坎培拉號」（USS Canberra）也參與封鎖行動。