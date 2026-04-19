妻領36萬遺產替尪辦喪事「卻被告偽造文書」！律師：因為沒有小孩

▲妻子領錢幫尪辦喪事。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

律師林智群近日分享一則家庭遺產的案件，有一名丈夫過世，妻子只是為了處理後事去領取款項，約36萬元，沒想到卻被丈夫的兄弟姊妹告偽造文書，「因為沒有小孩，繼承人是配偶跟8個兄弟姊妹。」貼文一出，掀起網友熱論，「已經2026年，這種不合理繼承法還存在」、「兄弟姊妹還有臉提告」。

妻子領款辦喪事 被提告偽造文書



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林智群律師在臉書發文，女子在丈夫離世後，因為辦理後事需要金錢，於是提領了36萬元，沒想到卻被丈夫的兄弟姊妹提告，「因為沒有小孩，繼承人是配偶跟8個兄弟姊妹。你先生的錢不是你一個人的錢」。律師也強調，即便有預立遺囑，兄弟姊妹還是有特留分。

貼文曝光，網友紛紛搖頭，「現在越來越多夫妻沒有生孩子，這條法律對他們（頂客族）根本是變相懲罰吧」、「主要是兄弟姊妹去提告，而且才36萬就搞那麼難看」、「夫妻兩人一起生活，共同努力掙錢存錢，沒子女有錯嗎？現在什麼時代了，還有這條爛法條」。

現行民法規定，配偶與兄弟姊妹應繼分各為2分之1，兄弟姊妹特留分為應繼分3分之1，主要因應早期大家庭社會型態，如今隨社會變遷，成年手足多已經濟獨立，單身者比率增加，卻僅因血緣而獲得財產分配權，引發爭端。法務部曾於2016年提出修法，降低特留分比率，但因各界疑慮且反彈不小作罷。

針對立委提出「民法第1223條文修正草案」，刪除兄弟姊妹之特留分，4月1日立院司法法制委員會討論相關提案，朝野立委針對刪除特留分有高度共識，法務部也贊同修法方向，但配套部分仍有待凝聚共識，經過詢答、逐條審查後，條文保留送出委員會、待朝野協商，召委翁曉玲也要求法務部盡速提出對案。