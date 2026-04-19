今回暖飆34度「周四起鋒面來襲」　西部雷雨灌3天

▲東北季風減弱，氣溫回升，類似天氣持續至周三。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(19日)東北季風減弱，白天氣溫回升，降雨以迎風面地區為主，午後山區有陣雨，南部近山區平地高溫上看34度，類似天氣持續至周三。周四至周六鋒面接近、通過，東北季風增強，華南雲雨接力，西半部可能出現雷雨。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今天東北季風逐漸減弱，各地尤其是迎風面地區溫度回升；降雨以迎風面為主，其他地區多雲到晴，局部地區有午後陣雨。周三前為類似的天氣型態，周四之後隨著鋒面接近、通過，後續受東北季風及華南雲雨區影響，天氣將陸續轉變。

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今天花東及恆春半島有局部短暫陣雨，東北部宜蘭山區有零星短暫雨；中午過後，高屏近山區平地及中南部山區有零星午後短暫陣雨。西半部高溫約28到30度，南部可達32度，其中近山區平地約32到34度，台東28到29度，宜蘭與花蓮約25度。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢方面，鄭傑仁說明，明天大多為多雲到晴，迎風面地區有局部零星短暫陣雨；中午過後，高屏近山區平地及中南部山區有局部短暫陣雨。周二迎風面地區水氣增加，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花東與恆春半島有短暫陣雨；中午過後，高屏及其他山區有局部降雨。

周三環境轉為偏南風到西南風，各地晴到多雲，中午過後，大台北、南投、宜花平地及其他山區有局部陣雨。

周四過後將明顯變天，鄭傑仁指出，周四、周五鋒面接近並通過，伴隨東北季風增強，周六華南雲雨區通過，各地都有降雨機會，尤其西半部可能出現雷雨，周四至周六西半部降雨較多，鋒面由西向東通過，雨勢有機會較明顯，但整體雨勢分布仍需視後續鋒面結構而定。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，鄭傑仁表示，今、明兩天至周二，各地早晚偏涼，北部及宜蘭低溫不到20度，其他地區約21到23度；白天高溫西部約27到30度，東部約25到26度。周三溫度明顯回升，西部普遍可達30度以上，東部約26度。

周四至周六鋒面接近並通過、東北季風增強，溫度下降，中部以北、宜蘭、花蓮及台東降溫明顯，降溫時間點與鋒面通過時間相關，若鋒面較早通過，周四氣溫就會開始下降。此外，周四台東有發生焚風的機會。