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CNN：伊朗考慮「優先允許1類船」通過荷莫茲海峽

▲▼伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

伊朗國會議長卡利巴夫18日發表全國談話，宣稱與美國的談判雖有初步進展，但雙方在核心議題上的歧異仍深，距離達成最終協議還有一段距離。他同時警告，若美方在停火期間出現任何違規舉動，德黑蘭將毫不猶豫地全力反制。此外，有伊朗高官告訴CNN稱，將優先允許支付通行費用的船隻通過荷莫茲海峽。

卡利巴夫稱停火是伊朗勝利

根據《紐約時報》報導，負責對美談判的卡利巴夫在談話中，將目前這場伊美停火定調為「伊朗的勝利」。他稱，美國與以色列未能實現推翻德黑蘭政權的目標，也未能在荷莫茲海峽問題上獲得國際社會的廣泛支持。

他以強硬語氣說道，「當敵人無法達成目標，就代表它已經被擊敗。」目前伊朗與美國處於為期2周的停火狀態，這段停火預計於4月22日到期。

軍事備戰不放鬆 外交同步推進

儘管外交談判持續進行，但卡利巴夫仍強調，伊朗從未降低軍事戒備。他說，「我們已做好萬全準備，哪怕對方犯下一丁點錯誤，我們也將全力予以回應。」

他特別點名，如果美方在荷莫茲海峽執行掃雷，此類舉動將被視為違反停火協議，伊朗將據此作出回應，因為伊朗「仍掌控著荷莫茲海峽」。卡利巴夫也坦言，伊朗在傳統軍事資源與裝備規模上難以比肩美國，但強調透過不對稱作戰策略，已有效彌補這項差距。

談判有進展但關鍵分歧未解

針對伊美談判現況，卡利巴夫表示雙方確實取得了一些進展，但他同時警告，在若干關鍵議題上，兩國立場仍存在明顯落差，協議的實現並不樂觀。他強調，任何協議都必須依循「循序漸進、相互對應」的原則來推動。此外，他要求美國必須「贏得伊朗人民的信任」，並且徹底放棄單邊施壓與脅迫的談判策略。

荷莫茲海峽開放急喊卡 伊朗軍方重申嚴管

伊朗外長阿拉奇17日突然宣布開放荷莫茲海峽，然而不到24小時，伊朗軍方18日便推翻這項決定，宣布恢復對該水道的嚴格管制。

一名伊朗高層官員18日向CNN透露，由於可獲准進入荷莫茲海峽的船隻數量有限，當局已做出明確決定，優先讓那些願意遵守新通行規範、並且支付安全保障服務費用的船隻率先通過。這名官員並表示，未繳納相關費用的船隻，其通行申請將被「延後」處理，實質上形成一套以付費為優先的海峽通行機制。

 
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