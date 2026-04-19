帶「結緣品」或指定穿著！白沙屯媽香燈腳玩劍湖山　只要399元

▲劍湖山世界。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

白沙屯媽祖進香沿途，不只信眾熱情迎接，許多店家、企業也推出活動。劍湖山世界就宣布專屬優惠，去年曾與白沙屯媽祖「不期而遇」，今年女神與粉紅超跑將再度乘載萬千信念來到雲林，因此特別祭出限時優惠，只要拿出與神明的結緣品，或穿上黃色、粉色，以及神明圖樣上衣，即日起至2026年4月26日，就能以399元暢玩一整天。

劍湖山世界近日在臉書發文表示，「去年，我們與白沙屯媽祖來了一場不期而遇，今年，女神與粉紅超跑將再度乘載著萬千人的信念來到雲林。」園方推出優惠方案，喊話大家「與女神同行」，只要拿出與神明的結緣品，或穿上黃色上衣、粉色上衣、神明圖樣上衣，就能享有全日暢玩399元的優惠價格。

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活動期間自即日起至2026年4月26日止，對於準備跟著白沙屯媽祖進香，或近期安排到雲林出遊的民眾來說，等於多了一項省荷包的小確幸。

至於其他樂園則打出不同優惠，小人國推出「全民返校日」，不限年紀，在4月26日只要穿著台灣本地學校（幼兒園、國小、國中、高中皆可）的校服免費入園（班服不適用）；4月7日至4月30日則有「玩家集合令」活動優惠，在現場購票時，本人主動出示 Roblox 或 Minecraft 之行動裝置遊戲畫面，即享優惠價 467 元。

六福村則有「馬尾優惠」活動，4月7日至4月30日期間，綁高馬尾者享優惠票價 $699，購票及入園時須維持高馬尾造型， 未符合者恕不適用；還有「春暖Fun 鬆遊」，4月7日至4月30日期間，遊客姓名內含「木字邊」或「木字部首」享優惠價$599，同行親友享優惠價 $799（至多4位）。不過活動限本人使用，需出示身分證件，學/幼童出示健保卡+戶口名簿（可拍照）。