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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文喊青年赴陸發光發熱　他揭中方數據：台商投資中國剩3.8％

▲▼台商對中國投資趨勢圖，去年僅剩3.8％。（圖／格隆匯）

▲台商對中國投資趨勢圖，去年僅剩3.8％。（圖／格隆匯）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文近日完成2026和平之旅返台，她在接受訪談時稱，「這次我一路看這麼多台灣年輕人在大陸提供的舞台上發光發熱」、「這就是站在巨人的肩膀上」。對此，前立委林濁水18日拿出中國著名的格隆匯所公布台商投資中國的趨勢圖，從2012年96.4%一路崩跌到去年（2025年）只剩難以想像的3.8％，「這不是和鄭主席親身經驗完全背道而馳？」

林濁水指出，鄭麗文在中廣暢談大陸行，她說「這次我一路看這麼多台灣年輕人在大陸提供的舞台上發光發熱」，這就是「什麼叫站在巨人的肩膀上！」

林濁水表示，鄭麗文從4月7日啟程，12日回台，在中國上海、南京、上海、洋山港、上海、北京之間來回奔波會談、演講、記者會、午宴、晚宴、參觀故宮、小米、黃浦江、中山陵、中山衣冠㙇，時間的緊湊只能以間不容髮形容。

林濁水說，但是她卻能「一路看到那麼多的台灣年輕人在發光發熱。」肯定是連續5天都不睡覺密集約見才辦到的，真是太有心了，但是太可惜沒舉例一二讓滿臉仰慕之情的節目主持人和聽眾分享。

林濁水指出，就在她奔波於會見年輕人的同時，中國著名的格隆匯公佈台商投資中國的趨勢圖，最高峰在陳水扁到馬英九第一任晚期，2012投資中國金額居然佔到台商對外投資的96.4%，似乎徹底是台商站在中國巨人肩膀上的景象。

林濁水接著表示，只是從此，投資中國佔比一路崩跌到去年只剩難以想象的3.8%，這不是和鄭主席親身經驗完全背道而馳？他反諷地說，難道鄭主席信口瞎掰，肯定不是，仔細一看，格隆匯公布的圖很像台灣政府前些時公佈的，肯定是格隆匯被民進黨的假訊息誤導所致，鄭主席絕不會說謊，看她信口而出多麽自然，可見說謊不是她的本性。

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