宜蘭驚悚蠟屍悲劇！高大成曝女性可能性高原因：過10年也不會壞

▲法醫高大成。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

宜蘭傳出「蠟屍」悲劇，一名91歲張姓老婦人與兒子同住，卻多年未露面，張婦女兒日前求助警方破門，驚覺老婦人已成「蠟屍」，推估死亡約4年。法醫高大成表示，所謂蠟屍，就是屍體呈現蠟狀硬化狀態，通常女性比較容易形成，因為皮下脂肪較多。

高大成指出，人死後約三到六個月開始屍蠟化，人的脂肪經由厭氧的細菌分解後形成蠟狀物質，讓遺體腐敗速度明顯降低，腐敗速度是一般情況的1/7，有時也不容易產生異味，所以不容易讓人發現；蠟化的程度大概2年之後就固定了，過10年也不會壞，因在此情況下細菌不能存活。

此外，這種情況也容易發生在棺材中，因為密閉空間、內部又潮濕，或是放在混凝土中、浴室裡。

據了解，91歲張婦與退休的65歲張姓兒子同住，家住附近的女兒，多年連繫不上老母親，屢次返家探視，皆遭弟弟以媽媽熟睡等理由阻擋在外；戶政單位清查時也發現，年邁老婦竟長達4年無就醫紀錄，極不尋常。羅東警方獲報派員多次前往查訪，但張男態度強硬，拒絕員警入屋探視。

警方調查發現，張姓老婦每月的敬老年金，竟持續由與其同住的張姓兒子前往郵局提領。檢警調閱監視錄影畫面及相關醫療資料後，確認被告張男涉嫌在母親過世後，長期隱瞞死訊以領取不法所得。