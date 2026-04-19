台南西港劉厝里健走結合防災宣導　南消教長輩「人離火熄」與CPR救命術

▲台南市消防局第三救災救護大隊西港分隊前進西港區劉厝里，配合社區健走活動辦理防災宣導，現場吸引上百名鄉親熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市西港區劉厝里19日清晨熱鬧滾滾，劉厝里聖帝宮廣場聚集上百名鄉親參與健走活動，台南市消防局第三救災救護大隊西港分隊也把消防宣導專車開進社區，配合「劉厝社區發展協會」辦理「在宅緊急救援連線宣導暨社區居民健走活動」。

現場向長輩及居民加強居家防火觀念，並實地教學CPR急救流程，盼藉由入里宣導，提升社區自主防災與緊急應變能力，攜手打造韌性社區。

消防局指出，這次宣導對象以社區長輩及在地居民為主，內容聚焦高齡者日常生活中最常見的居家安全風險。第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰表示，西港分隊針對高齡長輩常見的居家火警隱患進行防火宣導相當重要，尤其廚房用火及老舊電器使用安全，更是社區防災的基本功。

消防人員以淺顯易懂的方式，甚至穿插台語向長輩反覆提醒「人離火熄」的重要觀念，避免烹煮時因一時疏忽釀成火警意外；同時也呼籲民眾應定期檢視家中電器設備及延長線狀況，若有老舊、破損或超載情形，應立即汰換，以降低電氣火災發生風險。

此外，消防人員也向居民強力推廣裝設「住宅用火災警報器」的重要性，強調住警器可在火災初期即時發出警報，爭取逃生與應變時間，是守護家庭安全的重要設備。對許多高齡家庭而言，住警器更是不可或缺的第一道防線。

除了防火宣導外，現場另一項重頭戲則是CPR急救教學。消防人員利用安妮訓練模型，現場示範並指導民眾操作心肺復甦術「叫、叫、壓、電」標準流程，讓參與健走的鄉親不只鍛鍊體力，也同步提升救人能力。不少長輩看完示範後親自上前體驗胸外按壓，直呼「原來救人這麼費力」，但也認為這項技能非常實用，學起來有機會在關鍵時刻救人一命。

消防局長楊宗林表示，台南市持續朝高齡友善、安全宜居城市目標努力，而社區鄰里正是防救災工作的第一線。此次西港分隊深入社區辦理防災宣導，就是希望把防災知識與救護技能向下扎根，讓更多市民在日常生活中建立正確防火、防災及急救觀念。

楊宗林也呼籲，長輩居家安全不能只靠個人，全家人都應共同參與守護，平時除應留意家中電器、瓦斯使用情形外，也應及早裝設住宅用火災警報器，並學習基本CPR技能，才能在意外發生時及時應變，降低災害造成的生命與財產損失。

市長黃偉哲則表示，防災工作需要全民共同落實，唯有從平時做起，才能有效減少災害發生風險，降低生命財產損失，營造更加安全、安心的生活環境。市府也將持續結合各局處與地方社區力量，深化防災教育，提升市民整體安全意識。