114年首度拍賣！鐵達尼號救生衣「2800多萬」天價落槌

▲鐵達尼救生衣天價落槌。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

一件鐵達尼號（Titanic）頭等艙乘客親身穿著逃生的救生衣，以67萬英鎊（約2852萬台幣）天價成交，遠遠超過估價上限35萬英鎊（約新台幣1490萬元）。

BBC、CBS等外媒報導，這場拍賣會由英國威爾特郡（Wiltshire）的亨利・阿爾德里奇父子拍賣行（Henry Aldridge & Son）主辦。

頭等艙乘客法蘭卡泰利（Laura Mabel Francatelli）穿過的這件救生衣設計特殊，主要布料為奶油色帆布，內填軟木塞，一共縫製了12個口袋，配備墊肩與側面綁帶，上面留有法蘭卡泰利與同艘救生艇倖存者的親筆簽名，先前曾在歐美多座博物館展示。

法蘭卡泰利當年是時裝設計戈登（Lucy Duff Gordon）的秘書，與戈登夫婦共乘1號救生艇幸運生還。不過，該救生艇容量多達40人，卻只載了12人就離開，未返回搭救更多落海者，事後引發強烈爭議。

▲2012年4月，鐵達尼號多項物件在紐約邦瀚斯拍賣行（Bonhams）拍賣，包括一件救生衣、一把甲板椅和一個青銅船鐘 。（圖／達志影像／美聯社）

拍賣師阿爾德里奇（Andrew Aldridge）表示，鐵達尼號倖存者穿過的救生衣寥寥無幾，大多已被博物館典藏，這更是船難發生114年來，首度有倖存者救生衣公開拍賣，堪稱「收藏家一生一次的機會」。而這些破紀錄的拍賣價格，也「反映了世人對鐵達尼號故事、乘客與船員的持續關注與熱忱」。

同場拍賣會上，救生艇座椅靠墊也以39萬英鎊（約新台幣1660萬元）售出。該靠墊原由倫敦茶葉進口商史密斯（Richard William Smith）友人購得，史密斯本人在鐵達尼號事故中不幸去世，遺體始終未能尋獲。