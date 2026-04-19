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傳毀容斷腿！　伊朗領袖再嗆：準備再讓敵人「慘痛失敗」

▲▼ 伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

▲穆吉塔巴自戰爭爆發迄今不曾公開露面。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）據傳臉部毀容，一條或兩條腿遭受重大創傷，但他19日仍強硬表示，「伊朗海軍已準備好讓敵人承受新的慘痛失敗」，更宣稱該國軍隊已向全世界揭露美國與以色列的「弱點與恥辱」。

強硬表態　伊朗領袖最新嗆聲

穆吉塔巴在Telegram帳號連續發布多則貼文表示，「就像伊朗無人機如閃電一般打擊美國與猶太復國主義、也就是以色列的罪犯那樣，英勇的海軍也準備好讓敵人承受新的慘痛失敗。」

他在另一篇貼文中讚頌伊朗軍隊「如同國家的孩子，從人民家園的內心深處誕生」，正英勇捍衛屬於自己的土地、海洋與旗幟。

穆吉塔巴表示，伊朗軍隊和「不信教又傲慢」的美國與以色列持續戰鬥，已向全世界暴露了美以軍隊的弱點與恥辱。

▼3月4日衛星影像顯示，伊朗科納拉克（Konarak）海軍基地一艘船隻翻覆。（圖／路透）

▲▼美伊衝突，衛星影像顯示，3月4日伊朗科納拉克（Konarak）海軍基地一艘船隻翻覆。（圖／路透）

停火倒數　他喊話時機敏感

《路透社》本月稍早引述3名核心圈人士說法報導，穆吉塔巴在2月28日美以空襲首日身負重傷，臉部嚴重毀容，一條或兩條腿均遭受重大創傷，目前仍在持續療養中。

雖然56歲的他傷勢嚴峻，卻仍保持敏捷思維，持續透過音訊方式參加高層會議，並持續針對戰爭走向及與美談判等重大議題做出決策。

不過，美軍此前多次宣布，已經徹底擊敗伊朗海軍。穆吉塔巴此番強硬表態時機同樣敏感，美伊停火預計4月22日到期，而伊朗18日宣布再次封鎖荷莫茲海峽，原因是美國未解除針對伊朗港口的封鎖，緊張關係持續升溫。

開嗆擊沉美軍軍艦！　伊朗軍事顧問警告「川普休想扮警察」

伊朗新領袖「毀容又斷腿」？　路透社揭他慘重傷勢

 
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