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外交拉扯戰！中國兩面手法全力誘拉史瓦帝尼　賴清德親訪深化邦交

▲▼總統賴清德出席「原林義雄宅邸/台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德將率團訪問我非洲友邦史瓦帝尼。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德即將於本月22日出訪我國在非洲唯一的友邦史瓦帝尼。事實上，中國長年深耕非洲大陸，54個主權國家，在聯合國各組織的關鍵議題握有話語權跟投票權，而史瓦帝尼是中國唯獨還未能成功拉攏的國家。中國長期以兩面手法要脅史國，一來揚言切斷與史國的貿易，又持續與史國建立商業與經濟利益，去年（2025年），曾低價競標介入史國的重大基礎建設標案；今年5月給予非洲53國全面零關稅待遇，但又獨漏史瓦帝尼。

非洲擁有全世界最豐富的關鍵礦產資源，潛在的龐大市場與稀缺資源一直是中國虎視眈眈的標的之一。Podcast《敏迪選讀》曾指出，中國在非洲目的有四：第一，獲取關鍵資源，第二，非洲龐大出口市場有利中國經濟，第三，非洲聯盟及其地緣政治訴求。非洲是擁有最多國家的洲，有54個主權國家，因此在聯合國各組織的關鍵議題投票上，若中國能夠取得非洲國家的支持將相當重要。第四，推動「去美元化」、「推行人民幣」，協助人民幣升值。從近一次「中非合作論壇」（Focac）期間，中國大方送上六百億美金給非洲當大禮，以及中國長年推動「一帶一路」框架並大力投資非洲等，皆意在拉攏非洲各國，並加強中國在非洲國家的影響力。

事實上，中非合作表面上幫助國家發展，但中國透過基礎設施建設與貿易合作，為非洲國家提供大量貸款，將他們推向債務陷阱，如肯亞、迦納和尚比亞各國，皆因中國貸款而陷入債務危機，而中國援助的貸款，資金轉一圈大多又回到中國國企手中。

這導致兩個後果：第一，被援助國因無力償還債務，被削弱其經濟自主權；第二，非洲各國因此不得不加深對中國的依賴，形成惡性循環。對此，瑞士《新蘇黎世報》曾以「北京出口發展模式，並附送中國價值觀」為題，認為中國的發展援助就像其政治體制一樣不透明，究竟最後受益者是誰很難說清。

至於賴清德本次將造訪的史瓦帝尼，是非洲54個主權國家中，唯一還沒有被中國成功拉攏的國家，但中方仍持續以各種手段大力誘拉這個我國在非洲唯一的友邦。

中國長期誘拉史瓦帝尼，多以兩面手法進行。一面要脅切斷與史瓦帝尼所有貿易，一面持續在史瓦帝尼建立商業和經濟利益。回顧去年（2025年），中國曾以低價競標方式介入史瓦帝尼重大基礎建設標案；而今年五月起，中國將給予53個非洲國家全面零關稅待遇，史瓦帝尼又成為被中國唯一排除的非洲國家。

▼我友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）。（資料照／總統府提供）

▲▼我友邦史瓦帝尼的56歲國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）。（圖／總統府）

至於賴清德本次出訪史瓦帝尼，預計親自關心台史兩國的合作進展。事實上，過去幾年，台灣和史瓦帝尼的合作，已經具體展現在當地人民的生活中，在農業方面，台灣推動「台灣非洲蔬菜倡議」，提升包括史瓦帝尼在內的非洲各國蔬菜生產能力，改善糧食多樣性，促進當地民眾健康，豐富其飲食文化；在教育方面，2025年就有超過600位史國學生來台學習，多所台灣大學也都與史國大學簽署學術交流協議。

此外，台史在公衛醫療、婦女創業，以及資通訊及經貿等四大領域，都有更深入的合作關係。在公衛方面，台灣醫療團長年在史國提供醫療服務幫助偏鄉民眾，今年台灣醫療團更搬遷至曼齊尼政府醫院，建立「台灣智慧醫療專區」示範區，導入智慧醫療與先進設備。

婦女創業部分，台灣協助史國設立「婦女創業小額信貸循環基金」，幫助當地農村婦女取得創業啟動資金，成功協助當地婦女達成經濟獨立，實質翻轉家庭生活，更有計畫受益人為了感念台灣的幫助，將新生兒命名為「Taiwan」。

經貿合作方面，台史雙方簽訂「台史經濟合作協定」，我方提供史國部分產品優惠關稅待遇，史方也給予我國台商更優惠投資保障及待遇，實踐互惠共榮願景。此外，台灣協助推動史瓦帝尼台灣產業創新園區，未來也將作為台商布局全球、連結非洲市場的重要據點。

值得注意的是，台灣擁有領先世界的半導體及資通訊產業，同時長年面對各種境外錯假資訊侵擾，台灣也分享經驗與技術給史國，協助史國建置5G基地台、導入智慧監控系統，雙邊並簽訂《合作防制資訊操弄及促進資訊完整性瞭解備忘錄》，以強化社會韌性、共同抵禦假訊息。

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