1個月檢舉出65張罰單！「魔人揭真相」全場怒挺：果然有內幕

記者鄺郁庭／綜合報導

彰化一對母女因為開車返家轉彎時未打方向燈，在短短1個月內被鄰居連續檢舉，累計吞下65張罰單，其中媽媽一人就有45張、裁罰金額高達5萬4000元。不過，案件一路打到台中高等行政法院，法官認定檢舉人蒐證方式侵害隱私，最終撤銷45張罰單。只是消息曝光後，檢舉鄰居也出面還原內幕，讓不少網友氣炸直喊「第一次支持檢舉魔人」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

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根據判決內容，事件發生在2023年7月至8月間，檢舉人利用長期架設的監視器，密集拍下母女開車返家、轉彎未打方向燈的畫面，並持續向警方檢舉。法院調查後發現，該監視器拍攝範圍不僅涵蓋巷道，連母女倆住家門口及庭院的日常動態也一覽無遺，已經超出一般自保蒐證的合理範圍。

巷道狹窄危害低維持撤銷原判

法官認為，雖然民眾設置監視設備原本可以作為保護自身安全之用，但本案拍攝方式具有持續性、針對性，且已延伸至私人生活領域，明顯侵害隱私權與資訊自主權，因此屬於違法取得的證據，不能作為交通裁罰依據。再加上該巷道寬度僅約2.78公尺，車流量極低，屬於寧靜鄉間小路，未打方向燈的違規情節對交通安全影響有限，權衡後仍判定撤銷原處分。

不過，據《TVBS》報導，出面檢舉的鄰居受訪時也公開完整監視器畫面，直言自己就是抱著報復心態，因為對方家庭成員複雜，不僅無法控制家中狗吠，還經常半夜大聲喧嘩、吵架，甚至一度演變成全武行。鄰居還控訴，對方親友深夜騎機車進出時，常常邊催油門邊狂按喇叭，鬧到凌晨1、2點，讓附近住戶根本無法睡覺，就算曾登門勸說也沒有用。

檢舉人還說，自己是菜販，每天凌晨3時50分就得起床工作，長期被吵到睡眠不足，根本撐不住，感嘆「法官沒有來住這邊，根本無法了解他們的痛苦」。更扯的是，連他和鄰居的車子都曾被對方破壞過，就算告贏了，對方也一句「沒錢賠」兩手一攤，讓人完全拿他們沒辦法。這番說法曝光後，網友風向也瞬間大逆轉，紛紛留言「這是我第一次想支持檢舉魔人」、「看了畫面根本活該被檢舉」、「看檢舉人不敢說自己為什麼被針對就覺得奇怪了，果然有內幕。」