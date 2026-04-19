範圍擴及全球！美軍擬登船檢查與伊朗相關油輪、扣押商船

▲圖為美軍兩棲攻擊艦拉什摩爾號（USS Rushmore）在阿拉伯海執行封鎖任務。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

記者詹雅婷／綜合報導

華爾街日報18日引述美國官員說法指出，美軍正準備未來數日在國際水域登船檢查伊朗相關油輪、扣押商船。此舉顯示美國將把海上緝查行動擴大至中東地區以外，擴至全球範圍。

上述消息正值荷莫茲海峽緊張局勢升級之際，伊朗18日對商船開火，並宣布荷莫茲海峽處於其嚴格掌控之下。這項策略旨在掐住伊朗經濟命脈，希望藉此迫使伊朗政權重新開放海峽，並在核談判中讓步。

美國中央司令部18日已表示，作為日益擴大的海上封鎖行動一環，美方已阻止23艘船隻離開伊朗港口。若將此行動擴大至全球範圍，那些與伊朗有關聯的油輪，包括涉嫌運送武器或違反制裁偷運石油的船隻，都將成為美國的打擊目標。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）16日曾表示，「美國將積極追查任何懸掛伊朗旗幟的船隻，以及任何企圖為伊朗提供物資支援的船隻」，這包括運載伊朗石油的「黑暗艦隊」（dark fleet），而這些暗船指的正是規避國際法規、制裁等的非法船隻。

凱恩還說，這項行動將交由美國印太司令部（US Indo-Pacific Command）執行，是總統川普對伊朗發動更大規模打壓行動的一環，行動代號為「經濟怒火」（Economic Fury）。

美伊雙方如今都在為可能的戰事進行籌備。據信伊朗仍擁有數千枚短程與中程飛彈，且開始從地下儲存庫取出發射裝置。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）指出，若戰火重燃，美軍已做好最大程度的準備。

美國目前似乎把重點放在經濟施壓上。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，川普樂觀認為，海上封鎖外加經濟之怒行動下的各項措施，有助促成美伊和平協議。