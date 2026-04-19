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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

廖繼斌稱馬英九批丟臉丟到習近平　蕭旭岑：背後黑手浮出檯面了

▲蕭旭岑出席中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會人事案持續延燒，基金會顧問廖繼斌爆15日自己與馬見面，稱「馬英九沒有失智」，還轉述馬當面批前基金會執行長蕭旭岑「見利忘義」，馬英九現在的心情很糟、很嘔。廖繼斌昨日又揭露，馬英九之所以生氣，「因為他覺得丟臉丟到習近平那邊去了」，形容馬面臨「滅門災難」。蕭旭岑對此回應，人事風波相關的莫須有指控，剛開始也一頭霧水，如今「背後操作的人、所挾的怨」一一浮出檯面，絕對有信心認為真相會越來越清楚。

廖繼斌透露，1月中就有人檢舉（指蕭案），「我1月29日跟馬英九談了90分鐘，3月4日談快1個小時，3月27董事會他在門口，3月30日又帶我太太去，本週一董事會再見到馬，週三（15日）又去看馬」。週三時他跟馬英九報告17日要上「不演了新聞台」節目，問馬有什麼指示，馬對他說，沒有！有什麼就說什麼！廖透露，馬英九現在的心情「很糟、很嘔」，馬認為自己對蕭旭岑這麼好，結果被蕭搞這攤。他還爆料，自己15日見馬英九，馬對蕭的評語是「見利忘義」。

廖繼斌昨日出席活動受訪時又指出，有些人去大陸做生意，嘴巴說給台灣和平但順便賺點錢，有人不在意，但馬英九不行。馬這次為什麼會那麼生氣？「因為他覺得很丟臉，丟臉丟到習近平那邊去了」，習要怎麼深入台灣會找很多管道，但馬英九這條管道叫「清廉管道」，是馬的招牌。他說，此事件對馬英九而言並非單純危機，而是「災難」，連夫人周美青都要被弄出來的「滅門災難」，如果周美青說馬英九沒失智，就被認為只是在幫馬講話，「這些人就是希望周美青說出想要的答案。」

對於廖繼斌說法，蕭旭岑指出，目前基金會董事會調查小組正在調查，等結論出來就會真相大白，至於對狀況只有片面了解的人，任何說法就沒有回應必要了。他強調，相關莫須有的指控，自己一開始也一頭霧水，「但現在背後操作的人、所挾的怨，一個一個浮出來了」，外界也都陸續看到，相信隨著資訊陸續被揭露，真相就會越來越清楚，而他也有絕對的信心。
 

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