伊朗再關荷莫茲海峽　帥化民：聽川普的話是傻瓜！美威嚇手段用完

▲前立委、退役中將帥化民。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對當前中東情勢，荷莫茲海峽一度重新開放，但美國跟伊朗仍舊無法達成協議，伊朗伊斯蘭革命衛隊昨天（18日）再次宣布對於荷莫茲海峽的控制已恢復至先前狀態。退役中將帥化民則在政論節目中表示，「聽美國總統川普的話，是傻瓜！不煩嗎？」他認為，美國的威嚇手段都用完了，卻未見行動，解決不了問題。

帥化民在政論節目《新聞大白話》中直呼，「聽美國總統川普的話，是傻瓜！不煩嗎？」他指出，川普在20天前，陸戰隊、空降師都準備了，沒有一個動作的，荷莫茲海峽開不開放，不是他那幾條船、以及水雷這些問題。

帥化民認為，關鍵在於，只要有任何一艘商船被無人機、砲彈或飛彈打到，這個海峽就沒有人願意過，「問題是美國的威嚇手段都用完了，未見行動，解決不了問題」。

帥化民說，美國用20天的時間進行整補，運去新的飛彈，以補充前面的戰耗。但是他認為，這些還是解決不了問題，「第一次轟炸伊朗1萬3000多個目標，第二次轟炸還能解決問題嗎？戰場態勢依舊」。

帥化民分析，伊朗現在就是死豬不怕滾水燙，已經拚到這種程度，難道不把荷莫茲海峽封死。但伊朗也放話，凡是跟他講好的國家都讓過，要封的是美國。

帥化民為退役中華民國陸軍中將，畢業於陸軍官校36期，前國民黨立法委員，後來長期受邀於政論節目擔任名嘴。不過，在今年初美國生擒委內瑞拉總統馬杜洛後，一眾名嘴在國際評析嚴重失準，網友因此歸納出「中天11傻」名單，帥化民即是其一。

另外，台灣資訊環境研究中心（IORG）近日更新中共官方媒體抖音影片中，最常被引用的25位台灣代表名單，帥化民也位列其中。該名單依影片數量與出現時長計算，依序為：鄭麗文、陳之漢、蔡正元、郭正亮、周錫瑋、謝寒冰、賴岳謙、栗正傑、介文汲、帥化民、洪秀柱、苑舉正、黃國昌、邱毅、蔣萬安、侯漢廷、張延廷、羅智強、王鴻薇、唐湘龍、張亞中、傅崐萁、呂禮詩、吳子嘉、李勝峰。