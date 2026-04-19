伊朗女戰士持槍示威　誓言「為國捐軀」

▲伊朗首都德黑蘭17日有數千名婦女及年輕女性出席集會，有的人持槍參加。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

中東之眼（Middle East Eye）報導，伊朗首都德黑蘭17日集會有數千名婦女及年輕女性參加，持槍步行或乘車現身，悼念在美國與以色列對伊朗戰爭中喪生的女性。

Iranian Women Rally in Tehran, Vow to Sacrifice Lives for Iranhttps://t.co/ZQFb1x1YHd pic.twitter.com/eCJoK4dfuj — Fars News Agency (@EnglishFars) April 18, 2026

這場親政府示威集會的地點就在市中心，表達對國家領導的支持。半官方伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）指出，這群女性誓言為國捐軀。

照片顯示，許多年輕女子持槍現身，有人手舉伊朗國旗及已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的照片，也有人帶著年幼孩子來到集會現場。

自從哈米尼2月28日命喪美以聯合軍事行動之後，伊朗各地幾乎天天舉辦親政權示威活動。