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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批國民黨配合中共宣傳惠台十策　綠：釋放錯誤訊號恐讓台人忽視風險

▲▼民進黨徽、民進黨空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨徽。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國在「鄭習會」後宣布10項惠台措施，民進黨中國部今（19日）表示，近期國民黨大動作宣傳，不斷將其包裝為「重大利多」與「善意」，但這些內容不僅毫無新意，更是長年統戰台灣政策的再包裝，國民黨卻選擇配合宣傳，對台灣社會釋放錯誤訊號，反而會讓台灣人忽略其中存在的風險。

民進黨中國部揭露，所謂「新十條」，只是百條舊政策的回收再包裝。盤點自2018年以來，中國已陸續推出「惠台31條」（2018）、「惠台26條」（2019）、「農林22條」（2021）、「福建對台21條」（2023）等措施，累積達到100條。此次「新十條」，不過是從既有政策中剪貼重組、再次包裝。所謂的「新」，其實正是表示過去這些「惠台」政策實際上很無感，或是根本口惠實不至。

民進黨中國部強調，這些政策過去多未落實，甚至早已證明獲利效果有限。如今重新包裝後利用「鄭習會」後推出，並非政策升級，而是統戰話術的再加工。民進黨中國部強調，這類操作的本質，就是透過資訊包裝製造「利多假象」，試圖影響台灣社會認知。

民進黨中國部提醒，兩岸經貿交流若附帶政治前提，就是風險而非利多。兩岸交流之所以困難，關鍵在於中國長期將交流與政治綁在一起。無論是「九二共識」或「反對台獨」等條件，都是在要求台灣接受其政治框架。

民進黨中國部指出，更值得警惕的是，中國過去多次將經貿與交流作為政治工具，隨時都可能中止、限制甚至制裁台灣特定產業。這些前例清楚顯示，所謂「利多」並不穩定，反而可能轉化為壓迫工具。

民進黨中國部強調，任何沒有制度保障、缺乏可預測性的政策，都有高風險，不應被視為真正的利多，同時，這幾年努力開拓有成的國際巿場不應該輕言放棄。

民進黨中國部持續呼籲務實協商，但中國卻一直要求接受其「政治前提」才能談。如兩岸航點恢復、觀光開放、中國學生來台等涉及需兩岸協商的議題，台灣政府早已多次透過公開管道與既有機制表達應進行制度化協商，但中國方面長期不願正面回應。

民進黨中國部說，如今卻透過「鄭習會」後片面釋出政策，試圖營造善意形象，實際上仍迴避制度化協商。民進黨中國部強調，台灣的兩岸立場一貫且清楚，延續前總統蔡英文「善意不變、承諾不變」的政策基礎，在總統賴清德領導下，以務實態度推動對等、可預測、健康有序的兩岸交流。

民進黨中國部強調，軍事威脅不停，任何善意都站不住腳。中共對台始終採取「兩手策略」：一方面釋出經濟與交流訊號，另一方面卻持續以軍機、軍艦與海警船擾台。在武力威脅持續存在的情況下，所謂「善意」缺乏基本可信度。民進黨中國部呼籲，中國應立即停止對台軍事壓迫與灰色地帶行動，否則任何政策宣示都難以被視為真誠。

民進黨中國部表示，把關風險、守住底線，才是對台灣真正負責的做法。台灣需要的不是包裝過的「利多」，而是穩定、對等、可長可久的交流基礎。面對層出不窮的統戰操作，最重要的不是被話術牽著走，而是看清政策本質、辨識風險來源。國民黨頻繁炒作稱中國在「鄭習會」後公布的「10項涉台政策」，是「對台大善意」與「惠台大禮包」？如果不是根本不了解中國，就是有心配合中共詐騙台灣人民。

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