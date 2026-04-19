大甲媽搶轎爆衝突！3警掛彩「1人鼻血直流」　督察長赴醫院慰問

▲彰化分局督察長林英煌前往醫院慰問受傷的3名員警。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

年度盛事大甲媽遶境於17日深夜11時起駕，未料18日深夜10時許行經彰化市自強路附近時，竟因搶轎而傳出暴力衝突，造成現場3名員警因肢體碰撞跌倒受傷，其中1警更是鼻血直流，讓維持了4年的零暴力破功。彰化分局督察長林英煌今(19日)前往醫院探視、慰問受傷的3警，後續警方也將鐵腕執法，繼續追查相關滋事人到案。

警方調查，當時大甲媽祖鑾轎行經自強路195巷附近，因接駕團體信眾推擠，造成場面混亂，進而演變成肢體衝突。現場警力見狀後立即介入將雙方人馬隔開，但在衝突過程中，3名員警遭肢體碰撞、跌倒受傷，分別受有擦挫傷、流鼻血等，後續送往醫院治療。

彰化分局局長陳世煌今早指派督察長林英煌前往醫院探視、慰問受傷的3名員警；警方除當場將2名滋事者逮捕帶回外，後續也將持續追查相關滋事人到案。

彰化地檢署也表示，昨夜大甲媽祖傳出搶轎滋事，對現場維勤之偵查隊長等人施暴等不法事件，檢方獲報後即時對受傷員警表達關懷，並立即指派陳振義檢察官指揮偵辦，追查參與滋事暴力及妨害公務之嫌疑人，究其刑事責任，嚴查速辦，絕不寬貸。

檢方指出，媽祖遶境為全民祈福之年度宗教盛事，彰檢自白沙屯媽祖及大甲媽祖繞境起駕之日起，即由林俊杰主任檢察官進駐彰化縣警察局坐鎮，共同督導警勤配置、即時處理突發事件。呼籲參與民眾應保持理性與祥和，嚴禁任何形式之暴力行為，檢警將密切協力，共同維護繞境活動在境內順利圓滿完成。