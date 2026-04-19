　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大甲媽搶轎爆衝突！3警掛彩「1人鼻血直流」　督察長赴醫院慰問

▲▼大甲媽祖遶境，彰化自強路傳出搶轎暴力衝突，造成3警受傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化分局督察長林英煌前往醫院慰問受傷的3名員警。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

年度盛事大甲媽遶境於17日深夜11時起駕，未料18日深夜10時許行經彰化市自強路附近時，竟因搶轎而傳出暴力衝突，造成現場3名員警因肢體碰撞跌倒受傷，其中1警更是鼻血直流，讓維持了4年的零暴力破功。彰化分局督察長林英煌今(19日)前往醫院探視、慰問受傷的3警，後續警方也將鐵腕執法，繼續追查相關滋事人到案。

警方調查，當時大甲媽祖鑾轎行經自強路195巷附近，因接駕團體信眾推擠，造成場面混亂，進而演變成肢體衝突。現場警力見狀後立即介入將雙方人馬隔開，但在衝突過程中，3名員警遭肢體碰撞、跌倒受傷，分別受有擦挫傷、流鼻血等，後續送往醫院治療。

彰化分局局長陳世煌今早指派督察長林英煌前往醫院探視、慰問受傷的3名員警；警方除當場將2名滋事者逮捕帶回外，後續也將持續追查相關滋事人到案。

彰化地檢署也表示，昨夜大甲媽祖傳出搶轎滋事，對現場維勤之偵查隊長等人施暴等不法事件，檢方獲報後即時對受傷員警表達關懷，並立即指派陳振義檢察官指揮偵辦，追查參與滋事暴力及妨害公務之嫌疑人，究其刑事責任，嚴查速辦，絕不寬貸。

檢方指出，媽祖遶境為全民祈福之年度宗教盛事，彰檢自白沙屯媽祖及大甲媽祖繞境起駕之日起，即由林俊杰主任檢察官進駐彰化縣警察局坐鎮，共同督導警勤配置、即時處理突發事件。呼籲參與民眾應保持理性與祥和，嚴禁任何形式之暴力行為，檢警將密切協力，共同維護繞境活動在境內順利圓滿完成。

▲▼大甲媽祖遶境，彰化自強路傳出搶轎暴力衝突，造成3警受傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼大甲媽祖遶境，彰化自強路傳出搶轎暴力衝突，造成3警受傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／白沙屯媽到通霄！　祝玄天上帝生日快樂
iPhone 18 Pro「深櫻桃紅」曝光！　4款新色一次看
「今年恐現超級聖嬰」！專家示警：歷史3次皆釀災
暴衝進85度C撞死客人！　71歲嬤10萬元交保
Jisoo嫂再更手寫信「隨身硬碟內還有更多證據」
快訊／白沙屯媽回苑裡了　「粉紅人龍」空拍超震撼
21戰狂炸7轟！　村上宗隆打破大谷翔平紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

違規穿越馬路遭攔　桃園火爆伯罵警「幹Ｘ娘」還揮拳！下場曝光

北市獨居翁陳屍住處！死亡逾1個月以上　警消破門「屍水流滿地」

71歲嬤開車突加速！衝進85度C「撞死用餐客人」　訊後10萬元交保

大甲媽搶轎爆衝突！3警掛彩「1人鼻血直流」　督察長赴醫院慰問

離奇！高雄男跌落水溝獲救　2小時後騎車自撞分隔島送醫

苗栗男持刀砍傷親人　反鎖屋內遭逮

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆推擠

中國律師現身台中地院「幫打官司」　檢方偵結不起訴

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警遭毆受傷

9旬名醫愛上次子岳母「新婚5月驟逝」！　長子逆襲爭數億遺產

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落！　廖大乙：主事者眼光要放遠

現場慘況曝光！71歲嬤「停車卻衝進85度C」　客人店內用餐被撞死

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C停車場突加速　整台衝進店釀1死

鎮瀾宮千里眼神像掉落

違規穿越馬路遭攔　桃園火爆伯罵警「幹Ｘ娘」還揮拳！下場曝光

北市獨居翁陳屍住處！死亡逾1個月以上　警消破門「屍水流滿地」

71歲嬤開車突加速！衝進85度C「撞死用餐客人」　訊後10萬元交保

大甲媽搶轎爆衝突！3警掛彩「1人鼻血直流」　督察長赴醫院慰問

離奇！高雄男跌落水溝獲救　2小時後騎車自撞分隔島送醫

苗栗男持刀砍傷親人　反鎖屋內遭逮

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆推擠

中國律師現身台中地院「幫打官司」　檢方偵結不起訴

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警遭毆受傷

9旬名醫愛上次子岳母「新婚5月驟逝」！　長子逆襲爭數億遺產

過得最矯情的三大星座！TOP 1理性與情緒瘋狂拉扯　搞得身邊人都尷尬

機票超賣「誰先被趕下飛機」？專家揭「4類旅客」風險最大

台男「假扮日本警察」詐騙在日被逮！　騙走8旬阿公79枚金幣

白沙屯拜媽祖必存美食攻略！盤點廟前「10間人氣小吃」

快訊／白沙屯媽到通霄了　祝玄天上帝生日快樂

快訊／川普大讚以色列是「美國偉大盟友」：懂得如何勝利

「這類船隻」優先通行荷莫茲海峽　伊朗議長揭談判進展

交通結合文學　虎尾芒果大道變身文化地標

香港新增1例麻疹病例　患者在機場工作

減肥「少吃多動」是大忌！　醫揭崩壞真相：恐燒掉肌肉

【借電不成就縱火？】寶雅員工拒借充電器！ 23歲男店門口點火燒金紙

社會熱門新聞

大甲盃開打！2警倒地受傷流血

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭毆受傷

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

9旬醫愛上次子岳母！子奪遺產1招逆襲

史上最晚！大甲媽過民生地下道再爆推擠

中國律師台中地院幫打官司　檢不起訴

寶雅員工拒借充電器　他門口點火燒金紙

屏東平房深夜火警　一女受困成焦屍

71歲嬤開車突爆衝撞死人　訊後10萬元交保

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

5月大男嬰被虐死！套2層塑膠袋丟四草大橋下

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C突加速　撞進店內釀1死

台北敦化北路工地起火

更多熱門

相關新聞

史上最晚！大甲媽過民生地下道再爆推擠

史上最晚！大甲媽過民生地下道再爆推擠

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，今（19）日凌晨1時45分終於通過彰化市民生地下道，較表定時間，延誤長達7小時。為防止搶轎衝突再度上演，警方於地下道周邊部署400名警民力高度戒備，現場再度爆發推擠成一團，所幸警方機動部隊立即介入，將雙方排除。

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭毆受傷

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭毆受傷

大甲媽進彰化！預計午夜後通過民生地下道

大甲媽進彰化！預計午夜後通過民生地下道

大甲媽9天8夜遶境首日　警開177張罰單

大甲媽9天8夜遶境首日　警開177張罰單

白沙屯媽祖快閃鹿港　是否雙媽會下午揭曉

白沙屯媽祖快閃鹿港　是否雙媽會下午揭曉

關鍵字：

大甲媽鎮瀾宮進香彰化暴力

讀者迴響

熱門新聞

大甲盃開打！2警倒地受傷流血

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭毆受傷

福原愛生了！　「產後首露面」近照曝光

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

女網紅泡湯辣翻！粉絲嗨：好大的野溪溫泉

3遊客遲到15分鐘　濟州郵輪直接開走

下面狂感染「70%愛愛中鏢」！醫曝男伴6大惡習

做愛「射進去」能幫產婦催生？名醫說話

9旬醫愛上次子岳母！子奪遺產1招逆襲

今彩539頭獎開出4注！同一家店包辦3注

快訊／白沙屯媽今早好猶豫　下秒衝「大甲海鮮餐廳」

全台下3天！　鋒面周四到

徐至琦消失12年「露面挨酸變巫婆」

快訊／駐日代表李逸洋突宣布返台治療

更多

最夯影音

更多
柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場
白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

柯文哲被噴辣椒水影片

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面