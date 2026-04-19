離奇！高雄男跌落水溝獲救　2小時後騎車自撞分隔島送醫

記者吳世龍／高雄報導

高雄市大寮區今（19）日凌晨接連發生兩起與同一名男子相關的意外事件。一名27歲蔡姓男子先是在凌晨兩點多不慎跌落水溝，獲救後未過多久，竟又在路口自撞中央分隔島，導致受傷送醫。

▲蔡男騎車行經大寮區中正、捷西路口時自撞中央分隔島，噴飛倒地。（圖／記者吳世龍翻攝）

今日凌晨約2時20分，林園分局接獲報案，指大寮區江山路發生車禍。警方趕抵現場後發現，報案人顧姓男子指稱蔡姓男子當時坐在其機車上，導致機車重心不穩倒地。經調查，現場並無實際駕駛行為，不屬於交通事故。然而，蔡男隨後卻因不明原因跌入路旁水溝，動彈不得。警方隨即請消防人員到場，架設梯子將蔡男救回地面，當時蔡男表示不願就醫，原地休息即可。

▲蔡男凌晨2點多時，不明原因摔落水溝內，消防人員架設鋁梯協助他脫困。（圖／記者吳世龍翻攝）

沒想到於凌晨3時45分，林園分局再次接獲報案，指大寮區中正路與捷西路口發生車禍。中庄派出所及交通分隊員警趕往現場後發現，受傷騎士竟又是剛才的蔡姓男子。警方初步調查，27歲的蔡男當時騎乘摩托車，由中正路左轉捷西路時，不慎自撞中央分隔島，導致受傷。救護人員隨即將其送醫救治，至於詳細肇事原因有待進一步釐清。

▲蔡男騎車行經大寮區中正、捷西路口時自撞中央分隔島，噴飛倒地。（圖／記者吳世龍翻攝）