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環保少女「加薩船隊」又出事　高層爆與3女志工不當性關係

▲▼2025年6月，瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）在人權組織代表阿維拉（Thiago Avila）的陪同下，在義大利召開記者會，隨後乘船前往加薩。（圖／達志影像／美聯社）

▲2025年6月船隊啟程前，童貝里在人權組織代表阿維拉（搭肩者）的陪同下，在義大利召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）所支持的「自由船隊聯盟」（Global Sumud Flotilla）12日再度啟航，從巴塞隆納航向加薩，聲援巴勒斯坦人，並向以色列表達抗議。但《紐約郵報》獨家爆料，該船隊聯盟一名高層領導人，竟與至少3名女性志工發生不當性關係。

船上亂搞？高層被爆與3女發生性關係

巴勒斯坦組織「 Heart of Falastin」率先在社群媒體上指控，自由船隊聯盟最高層組織「指導委員會」一名成員，在前往加薩的船上與3名活動人士發生性關係，「在一艘前往遭受種族滅絕地區的船上，對你所管轄的志工做出這樣的事，明顯違反道德與權力原則。」

《紐約郵報》引述媒體監督機構「誠實報告」（Honest Reporting）挖掘資訊點名，被指控者正是自由船隊聯盟的39歲巴西籍高層阿維拉（Thiago Avila）。

阿維拉是誰？否認一切指控

去年6月，阿維拉首次參與了針對以色列的抗議行動，與童貝里一同搭乘「瑪德琳號」（Madleen）前往加薩聲援巴勒斯坦人，兩人留下不少親密合影，但一行人最終被以色列軍隊拘捕並且遣返。

阿維拉已婚並與妻子育有一女，這次同樣隻身參與了12日出發的加薩之旅。這已經是他去年6月以來第4度踏上航行之旅。

不過，39歲的阿維拉否認一切指控，透過WhatsApp回應，「這些指控顯然不是真的，倫理委員會已與3名當事人確認，她們也證實這只是一場抹黑行動，我們只是志同道合的友人，什麼事都沒發生。」

其中一名當事人、同樣參與這次航行的女志工普羅恩卡（Lisi Proenca）也在Instagram發影片澄清，巴西人熱愛擁抱與肢體接觸，甚至會共住一室、緊挨著彼此睡覺，自己已與阿維拉相識將近10年，並非外界想像的不當關係。

船隊發言人表示，針對阿維拉的指控去年11月曝光後已經啟動調查，但在缺乏投訴者、證人或證據的情況下無從推進。儘管如此，他坦承另一起案件中發現其他不當行為，已聘請由法律專業人士組成的「倫理委員會」全程監督後續行動。

童貝里離開有蹊蹺？未回應報導

值得注意的是，去年9月，阿維拉與童貝里都加入了500人組成的全球堅韌船隊（Global Sumud Flotilla），旨在突破以色列對加薩走廊的封鎖，但童貝里隨後因領導高層內鬥而離開。當時曾派記者隨船報導的義大利媒體Il Manifesto指出，童貝里不滿領導層花費太多時間爭吵「內部事務」，根本不夠關注加薩。

目前童貝里尚未回應性行為不端指控，以及這與她離開組織是否有關。

▼以色列將加薩援助船隊的171名參與者驅逐出境，包括童貝里（Greta Thunberg）。（圖／路透）

▲▼以色列驅逐加薩援助船隊的171名參與者出境，其中包括瑞典知名氣候行動人士「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）。（圖／路透）

外界質疑！船隊慈善成效成謎

此事也引發外界對於船隊實際效益質疑。12日出發的船隊目標是募集350萬美元（約新台幣1.1億元），但捐款名單並未公開，被批評實際流入加薩的幫助恐怕微乎其微。

巴勒斯坦組織「Palestinian Reveals」也痛批，「在加薩的巴勒斯坦人承受飢餓之苦時……我們希望活動能夠反映出這種時刻理應獲得的嚴肅與尊重。相反地，我們看到演唱會、大型舞台、音樂和慶祝氛圍」，意指船隊出發前在巴塞隆納舉辦的啟航派對。
 

 
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