「這類船隻」優先通行荷莫茲海峽　伊朗議長揭談判進展

▲伊朗18日宣布重新封鎖荷莫茲海峽。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）18日透露，與美國的談判雖取得一些進展，但距離達成最終協議仍很遙遠。與此同時，一名德黑蘭高官透露，將優先允許「支付費用」的船隻通過荷莫茲海峽。

取得部分進展 但距協議仍遙遠

在官媒全國直播演講中，卡利巴夫將停火定調為伊朗的勝利，強調美國與以色列未能推翻德黑蘭政府，也無法在荷莫茲海峽問題上獲得國際支持，「當敵人未能達成其目標，就意味著它已遭到擊敗」。

他表示伊朗在戰場上佔據優勢，雖然軍事資源或裝備比不上美國，卻透過「不對稱作戰」的戰略彌補差距。伊朗維持戰備狀態的同時，也仍訴諸外交手段，但「我們已做好萬全準備，若他們犯下任何錯誤，我們將以全力回應。」

關於談判進度，卡利巴夫表示，雖然部分議題已取得進展，但關鍵問題仍無法解決，「我們距離最終協議還很遙遠」。他也強調，任何協議都必須以互惠行動為基礎逐步推進，而美國必須「贏得伊朗人民的信任」，並放棄他所謂的單邊強制手段。

▼伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf） 。（圖／VCG）

重新封鎖荷莫茲 1類船可通行

伊朗18日宣布重新封鎖荷莫茲海峽，理由是美國在停火期間並未解除針對伊朗港口的封鎖，「屢次違背信任原則」。革命衛隊（IRGC）也表示，「靠近荷莫茲海峽將被視為與敵人合作的行為，任何違規船隻都將遭受打擊」，呼籲船隻與船東只應聽取德黑蘭發布的最新消息，批評美國總統的言論「毫無可信度」。

一名伊朗高級官員向CNN透露，該國將優先放行支付「安全服務成本」費用的船隻，至於未付費船隻將被「延後」通行。他形容，這項優先順序的安排措施，是伊朗考量海峽新秩序、試圖管理海上交通的部分努力。