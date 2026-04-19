違規穿越馬路遭攔　桃園火爆伯罵警「幹Ｘ娘」還揮拳！下場曝光

▲一名穿短褲、白鞋阿北未走行人穿越道，違規穿越四線道馬路。（圖／蘆竹警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名73歲江姓男子未依規定行走行人穿越道，直接違規穿越馬路，員警見狀隨即上前攔停取締，但江男拒檢並以三字經辱罵員警，並有揮拳攻擊之行為。現場員警考量江男情緒完全失控，且有自傷及傷人之虞，遂對江男帶回警所實施保護管束。

蘆竹警分局大竹派出所員警於18日執行交通執法勤務時，在蘆竹區大竹路425號前發現一名穿短褲、白鞋江姓男子，未依規定行走行人穿越道，直接違規穿越四線道大馬路，已違反《道路交通管理處罰條例》第78條規定，員警見狀隨即上前攔停取締。

▲阿北在受檢過程中拒不配合，當眾以三字經辱罵員警，並有揮拳攻擊之行為。（圖／記者楊熾興翻攝）

江男於受檢過程中拒不配合，且不聽員警勸阻欲逕自離去。經員警再次攔阻時，江男突然情緒過度激動，當眾以「幹Ｘ娘」三字經辱罵員警，並有揮拳攻擊之行為。現場員警考量江男情緒完全失控，且有自傷及傷人之虞，為及時預防危害並確保其生命安全，隨即依據《警察職權行使法》第19條規定，遂對江男實施保護管束，並將其帶回派出所。待江男情緒恢復平穩，確認無後續安全風險後，始由其離去。