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今玄天上帝聖誕　「3種人」財運事業大爆發

▲▼名間松柏嶺受天宮玄天上帝。（圖／記者陳俊宏攝）

▲今天是玄天上帝聖誕。圖為香火鼎盛的名間松柏嶺受天宮。（圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天是農曆三月初三，為玄天上帝聖誕。命理專家王老師表示，3種人像是創業者、運勢低迷者，參拜玄天上帝，可得玄天上帝賜福，今日之後財運、事業運將全面爆發，斬斷小人與陰霾。但他也提醒要注意兩項禁忌，例如禁拜葷食，否則恐觸怒神威，白忙一場。

王老師拍片指出，玄天上帝是道教中重要的戰神，絕對正氣是讓你逢凶化吉的強大力量，加上4月20日又逢「穀雨」交節氣，天時地利、強大能量讓你好運脫胎換骨。

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3種人大開運

1. 創業、開店、投資者（投機者不算）

帝爺公有化煞鎮宅、開運招財之力，助你穩住震盪，開展好局勢。

2. 運勢低迷、官非纏身者

可鎮壓陰邪之氣，化解無端是非。

3. 公職人員

帝爺公剛正不阿，除斜扶正，可助力升遷順利，遠離小人與災禍。

參拜兩大禁忌

供品禁拜葷食

玄天上帝修道，不食葷腥！準備鮮花素果即可。

玄天上帝法相莊嚴

參拜時忌嬉笑打鬧、口出穢言，或議論他人是非。

王老師提醒，玄天上帝以勇於改過、至誠修道示現於世，參拜時若能誠心懺悔，才能感召最強大的轉運力量。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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