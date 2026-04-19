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烏克蘭首都爆掃射釀6死　槍手超市挾持人質遭擊斃

▲烏克蘭首都基輔特警部隊，擊斃超市狹持人質槍手。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭首都基輔特警部隊，擊斃超市狹持人質槍手。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭首都基輔18日發生重大槍擊挾持事件，一名男子在街頭開火後闖入超市挾持人質，造成至少6人死亡、多人受傷，嫌犯最終在警方攻堅行動中被擊斃。

槍手出生莫斯科　持槍掃射釀6死

美聯社報導，內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）表示，事件發生於基輔南部霍洛西伊夫斯基區（Holosiivskyi）。嫌犯先在街頭開槍射擊，造成4人當場死亡，隨後躲入一間超市並挾持人質，在店內再殺害1人。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，第6名死者為一名年輕女子，她因傷勢過重送醫後不治。整起事件另造成至少14人受傷。

警方表示，事發後曾嘗試透過談判方式與嫌犯接觸，但未能成功，特警部隊隨後強行進入超市展開攻堅，嫌犯在拒捕過程中遭擊斃。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體證實攻擊者已被擊斃，並對罹難者家屬表達哀悼，同時表示共有4名人質成功獲救。

根據檢察總長克拉弗成柯（Ruslan Kravchenko）說法，嫌犯為一名58歲男子，出生於俄羅斯首都莫斯科，初步調查顯示其使用自動武器行兇。目前嫌犯動機仍不明，當局正持續釐清案情，並展開全面調查。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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