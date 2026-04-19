南消溪北救護再升級！新營專責隊啟動雙軌出勤　高階醫療直送第一線

▲台南市消防局第一大隊啟動新營專責救護隊雙軌出勤計畫，強化救護戰力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

救命這件事，有時差一分鐘，就是兩個結局，台南市消防局第一救災救護大隊18日宣布啟動「新營專責救護隊雙軌出勤」試辦計畫，將高級救護技術員（EMTP）與高階醫療設備前推至第一線，讓救護現場直接升級為「行動急診室」，力拚在關鍵時刻搶回更多生命。

就在計畫啟動當晚，實戰立即驗證成效。18日晚間6時許，鹽水區發生一起男性跌倒案件，指揮中心判定情況危急，立即啟動DACPR（線上指導心肺復甦術），並同步派遣轄區分隊與新營專責救護隊出勤。

新營專責隊抵達後，由高級救護技術員即刻執行ALS（高級心臟救命術），完成氣管內管插管與藥物給予，並在電擊去顫後，成功讓患者恢復有效心律，為後續送醫搶救爭取寶貴時間。這起案例也直接展現「雙軌出勤」的價值——把醫療黃金時間，提前到現場。

市長黃偉哲表示，大新營區涵蓋偏遠山區，送醫距離長，救護過程分秒必爭，此次推動雙軌計畫，就是要打破地理限制，讓偏鄉民眾也能享有與市區相同等級的醫療品質，落實「救命平權」。

消防局長楊宗林指出，新營專責救護隊近年表現亮眼，曾成功執行到院前「針刺減壓（ND）」挽救重傷患者，目前更全面配備「到院前超音波（POCUS）」，可即時判斷內出血狀況。透過雙軌派遣模式，將過去高達93%的TP給藥率，進一步轉化為實際存活機會。

第一大隊大隊長邱國禎說明，計畫核心在於「同步支援」與「接手入替」。當一般分隊處理OHCA或重大創傷時，專責隊可即時加入，甚至在山區透過定點會合方式，由EMTP直接接手後艙處置，讓救護車瞬間升級為高階醫療單位。

此次試辦重點包括：每日8時至24時，針對新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河等區域，採取雙軌同步派遣；針對關嶺、東原等偏遠地區，則採「定點會合」模式，確保救護不中斷、醫療不中斷。

第一大隊救護承辦人沈宥延表示，未來將持續滾動檢討計畫成效，優化出勤模式，讓每一條生命在最關鍵的時刻，都能獲得最即時、最專業的救援。