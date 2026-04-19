中國律師現身台中地院「幫打官司」　檢方偵結不起訴

▲中國籍劉姓律師沒有台灣律師資格，卻代表公司出庭打官司。（圖／ETtoday資料照）



記者董美琪／綜合報導

台中地方法院於去年8月審理一件民事貨款糾紛時，發現一名中國籍劉姓律師以被告公司訴訟代理人身分出庭。案件經通報後，由台中地檢署立案調查，檢方日前認定其行為不具營利意圖，依法作出不起訴處分。

該案爭議金額約新台幣6800萬元，被告為一家奧地利公司，並以書狀委任未具我國律師資格的劉姓律師擔任訴訟代理人。台中地院指出，劉男在114年8月13日首次言詞辯論時表示，自己是以公司法務人員身分出庭，但未能提出相關證明文件，且不具台灣律師資格，審判長因此未准其代理，並要求補正資料，案件當時未進入實質審理。

台中地檢署表示，依《律師法》規定，在中華民國以外取得律師資格者屬外國律師，須經法務部核准，並於核准後6個月內加入律師公會，始得執行業務。檢方認為，該名劉姓律師疑涉違反相關規定，因此主動分案偵辦，全國律師聯合會亦提出告發。

檢方指出，劉男坦承曾受公司委任擔任訴訟代理人，但否認違法，並稱「我在台灣沒有用律師身分」且法院曾發送開庭通知。檢方進一步調查發現，劉男曾向該公司收取人民幣5萬元作為法律顧問費用，並非針對單一訴訟案件的報酬。

綜合相關事證，檢方認為難以認定其具備營利意圖，犯罪嫌疑不足，依《刑事訴訟法》作出不起訴處分。