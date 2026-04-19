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2026桃園桐花祭盛大開幕　串聯五區13秘境8路線體驗五月雪

▲2026桃園桐花祭盛大開幕

▲2026桃園桐花祭盛大開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「115年桃園桐花祭主題活動暨伯公祭儀」活動，18日於龍潭區客家文化館舉行。市長張善政表示，今年桐花祭橫跨龍潭、大溪、楊梅、龜山及蘆竹等五大賞桐區域，市府特別規劃8條桐花小旅行路線，邀請民眾把握花期，攜家帶眷走入桃園，欣賞桐花盛開時，猶如「五月雪」的美景，體驗客庄文化的深厚底蘊。

▲2026桃園桐花祭盛大開幕

▲2026桃園桐花祭盛大開幕。（圖／市府提供）

張善政指出，桃園作為全臺重要客庄，長期致力推動客家文化傳承與國際交流，近年在客委會支持下舉辦世界客家博覽會，並以「世界新客都」為發展目標，持續拓展與新加坡、柬埔寨等地客家社群的互動交流，展現客家文化跨越國界的凝聚力，期盼藉此讓世界看見桃園客庄的豐沛文化能量。

客家局表示，今年桐花祭以「賞桐Give Me Five」為主題，串聯五大區接力辦理5場「桐樂會」，並規劃13處賞桐秘境及8條桐花小旅行遊程，結合賞花、文化與觀光體驗。除主場活動外，各區「桐樂會」內容涵蓋表演、市集、手作體驗及在地文化展演，亦推出電子集章活動提升民眾參與樂趣。

包括：立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、張肇良、劉熒隆、客委會副主委廖玉佩、市府農業局長陳冠義、龍潭區長鄧昱綵、新加坡台灣客家同鄉聯誼會會長林俐瑩等均一同出席活動。

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