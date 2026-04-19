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日驅逐艦航經台海　解放軍報：興風作浪一錯再錯

▲▼日本海上自衛隊水上艦隊第一水面作戰群第一水面作戰隊駐橫須賀之軀逐艦「雷」(JS Ikazuchi 舷號DD-107)。（圖／翻攝自日本海上自衛隊官網）

▲日本驅逐艦「雷」。（圖／翻攝海上自衛隊官網）

記者蔡紹堅／綜合報導

日本「雷」號驅逐艦航經台灣海峽，引起中國大陸不滿，《解放軍報》18日發文痛批，這種蓄意挑釁、一錯再錯的惡劣行徑，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海、破壞台海和平穩定的危險圖謀，「加速『再軍事化』的日本一再在台海問題上興風作浪，只會在極端右翼的裹挾下墮入無底深淵。」

文中提到，日本首相高市早苗上台不久就發表涉台錯誤言論，公開叫囂「台灣有事就是日本有事」，引發中方強烈反制，但其至今仍頑冥不化、不思悔改。此次，日本自衛隊艦艇又在台灣海峽肆意滋事，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，嚴重威脅中國主權和安全，嚴重損害兩國關係政治基礎，只會激起中國人民更大的義憤。

文中指出，從路線上看，日本自衛隊艦艇過航台灣海峽玩火挑釁味道十足。該艦南下菲律賓參加「肩並肩」演習，最短路線是走台灣東側的太平洋海域，過航台灣海峽純屬繞遠。

文中提到，這再次證明，日方高層此前聲稱「仍將推進戰略互惠、構建建設性穩定雙邊關係」的表態，完全缺乏現實依據，不過是對外釋放的虛假信號。

文中指出，更令人憤慨的是，4月17日正是當年《馬關條約》簽署的日期。通過這個不平等條約，日本強行割佔台灣，此後對台灣實施了長達半個世紀的血腥殖民統治，「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，本應深刻反省、謹言慎行。然而，日本右翼勢力非但沒有汲取歷史教訓，反而加緊與台獨分裂勢力勾連，一再在台灣問題上發起挑釁。」

文中提到，而今，日本冒天下之大不韙，竟然選擇4月17日這個日期派自衛隊艦艇過航台灣海峽，這不僅是在台灣問題上打「擦邊球」「搞突破」，更是對中國人民感情的極大傷害，只會進一步提高世人對日本「新型軍國主義」的高度警覺，進一步堅定中方進行反擊反制的決心意志。

文中強調，地區國家和國際社會尤需警惕的是，日本正通過種種舉動強推修憲，復活軍國主義野心昭然若揭。近年來，在右翼勢力的推進下，日本不斷打破戰後體制限制，背離和平國家身份，在強軍擴武的道路上狂飆，甚至妄圖通過修改和平憲法，推動戰後和平體制發生實質性改變。

文中還說，日艦過航台灣海峽事件發生後，日方竟然扮出一副「受害者」模樣，對中方採取正當瞰制管控措施大肆炒作，販賣「日本在台海遭受中國脅迫」敘事，「這種伎倆，無疑仍是要為其擴軍備戰甚至修憲提供所謂的現實依據。」

文章最後指出，「我們必須正告日方，蓄意挑釁注定失敗，錯判形勢、一錯再錯必將自墮無底深淵。今日之中國，絕不可能再吞下國土被分裂的苦果。任何人任何勢力都不要妄想把台灣從中國分裂出去，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

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