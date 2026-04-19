日驅逐艦航經台海　解放軍報：興風作浪一錯再錯

▲日本驅逐艦「雷」。（圖／翻攝海上自衛隊官網）



記者蔡紹堅／綜合報導

日本「雷」號驅逐艦航經台灣海峽，引起中國大陸不滿，《解放軍報》18日發文痛批，這種蓄意挑釁、一錯再錯的惡劣行徑，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海、破壞台海和平穩定的危險圖謀，「加速『再軍事化』的日本一再在台海問題上興風作浪，只會在極端右翼的裹挾下墮入無底深淵。」

文中提到，日本首相高市早苗上台不久就發表涉台錯誤言論，公開叫囂「台灣有事就是日本有事」，引發中方強烈反制，但其至今仍頑冥不化、不思悔改。此次，日本自衛隊艦艇又在台灣海峽肆意滋事，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，嚴重威脅中國主權和安全，嚴重損害兩國關係政治基礎，只會激起中國人民更大的義憤。

文中指出，從路線上看，日本自衛隊艦艇過航台灣海峽玩火挑釁味道十足。該艦南下菲律賓參加「肩並肩」演習，最短路線是走台灣東側的太平洋海域，過航台灣海峽純屬繞遠。

文中提到，這再次證明，日方高層此前聲稱「仍將推進戰略互惠、構建建設性穩定雙邊關係」的表態，完全缺乏現實依據，不過是對外釋放的虛假信號。

文中指出，更令人憤慨的是，4月17日正是當年《馬關條約》簽署的日期。通過這個不平等條約，日本強行割佔台灣，此後對台灣實施了長達半個世紀的血腥殖民統治，「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，本應深刻反省、謹言慎行。然而，日本右翼勢力非但沒有汲取歷史教訓，反而加緊與台獨分裂勢力勾連，一再在台灣問題上發起挑釁。」

文中提到，而今，日本冒天下之大不韙，竟然選擇4月17日這個日期派自衛隊艦艇過航台灣海峽，這不僅是在台灣問題上打「擦邊球」「搞突破」，更是對中國人民感情的極大傷害，只會進一步提高世人對日本「新型軍國主義」的高度警覺，進一步堅定中方進行反擊反制的決心意志。

文中強調，地區國家和國際社會尤需警惕的是，日本正通過種種舉動強推修憲，復活軍國主義野心昭然若揭。近年來，在右翼勢力的推進下，日本不斷打破戰後體制限制，背離和平國家身份，在強軍擴武的道路上狂飆，甚至妄圖通過修改和平憲法，推動戰後和平體制發生實質性改變。

文中還說，日艦過航台灣海峽事件發生後，日方竟然扮出一副「受害者」模樣，對中方採取正當瞰制管控措施大肆炒作，販賣「日本在台海遭受中國脅迫」敘事，「這種伎倆，無疑仍是要為其擴軍備戰甚至修憲提供所謂的現實依據。」

文章最後指出，「我們必須正告日方，蓄意挑釁注定失敗，錯判形勢、一錯再錯必將自墮無底深淵。今日之中國，絕不可能再吞下國土被分裂的苦果。任何人任何勢力都不要妄想把台灣從中國分裂出去，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」