「天琴座流星雨」周四迎極大期　看見火流星機率高

▲天琴座流星雨極大期在周四清晨登場，看見火流星機率高。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

以火流星著稱的天琴座流星雨，本周四（23日）凌晨3至4時左右達到極大期，台北天文館表示，天琴座流星雨每小時天頂流星數量（ZHR）約18，由於極大期在上弦月之前，午夜過後不受到月光干擾，且火流星的比例相當高，亮度不遜於明亮的金星，建議流星迷午夜後選擇視野開闊的地點觀賞。

台北天文館指出，天琴座流星雨是人類最早記錄的流星雨之一。早在中國《春秋左傳·莊公七年》中就記載：「夏，四月，辛卯，夜，恆星不見，夜中，星隕如雨。」內容所記載的就是西元前687年所出現的天琴座流星雨。

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天文館進一步說明，天琴座流星雨的來源在1867年被確認為C/1861 G1（Thatcher）彗星，不僅是歷史上最早被確認母體源的流星雨，也是已知最古老的流星雨之一。

▲天琴座流星雨出現火流星的比例相當高。（圖／台北市立天文館提供）

天文館指出，天琴座流星雨在每年4月中旬至月底出現，今年的流星雨活躍期從4月14日到30日，預估在本周四（23日）凌晨3至4時左右達到極大期，每小時天頂流星數量（ZHR）約18，加上極大期月相為上弦月之前，午夜過後觀賞時不受到月光的干擾，根據以往經驗，天琴座流星雨出現火流星的比例相當高，這些火流星亮度不遜於明亮的金星。

不過，天文館提醒，天琴座流星出現的時間和位置並不固定也無法預測，建議民眾選擇無光害且視野遼闊處，躺下後輕鬆掃瞄全天空，用肉眼就能盡情觀賞這場流星雨。若要進行攝影，則建議將相機裝置在腳架上，以高感光度、大光圈及長時間曝光等待，就能留下精彩美景。