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最北氣象站交通往返風險高　東北季風、軍演都曾淪孤島

▲▼彭佳嶼氣象站。（圖／記者周湘芸攝）

▲彭佳嶼氣象站。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

彭佳嶼是台灣本島的最北疆，其中，彭佳嶼氣象站是目前全台唯二施放探空氣球的氣象站，由於往返交通、物資需仰賴運補船，駐守人員生活起居都得看天吃飯，遇上劇烈天氣不僅風險高，更常面臨關島，盼爭取調漲加給。

彭佳嶼位於台灣最北端，目前已無人居住，但仍有氣象、海巡及燈塔人員駐守，面對各種天氣系統都是首當其衝，其中，氣象站編制共有6人，包括1名主任、3名觀測員及2名技工，除了技工是上班15天、回本島休息15天，其餘都是上班15天，再回本島休息30天。

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▲▼彭佳嶼氣象站。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼彭佳嶼氣象站編制共有6人，包括1名主任、3名觀測員及2名技工。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼彭佳嶼氣象站。（圖／記者周湘芸攝）

彭佳嶼氣象站主任顏增璽表示，彭佳嶼的氣象觀測多樣化，其中，最重要的就是施放探空氣球及臭氧觀測業務，儘管現在許多觀測工作都仰賴自動化，唯獨這兩項至今仍無法取代。

他說明，一般地面的雨量、溫度觀測儀器是用來觀測水平氣象，探空氣球主要用於測量垂直大氣的氣象因素，包括溫度、濕度、風向及風速，可以用來預測高低溫穩定度、有沒有可能發展午後雷陣雨等。彭佳嶼因為無人居住、建物較少，是最適合的施放地點，前一晚觀測的數據就可用於隔日北台灣的天氣預測，目前全台也僅彭佳嶼及花蓮有進行施放。

▲▼彭佳嶼氣象站。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼彭佳嶼氣象站是全台唯二需施放探空氣球的氣象站。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼彭佳嶼氣象站。（圖／記者周湘芸攝）

目前氣象署的四等測站（高山、離島）中，除了玉山氣象站以外，加給比照一般公務員都是9750元起，彭佳嶼氣象站表示，彭佳嶼及玉山等偏遠測站生活環境艱困很多，不僅隨時擔心斷糧，遇上打雷、颱風等劇烈天氣更有不少風險。

由於彭佳嶼沒有碼頭，只有天然屏障能讓船隻靠岸，風浪要在1.5米以下才能開船，顏增璽表示，運補船每半個月開航一次，每當春夏遇上較強西南風就無法靠岸，冬天遇上東北季風則無法出港，平均有3、4成的機率無法依排定班表出港，下班的同仁回不去本島，更可能面臨斷糧危機，也曾有搭了3小時的船抵達，又因風浪太大只能折返。

負責開航運補船的游姓船長表示，過去曾遇過風浪太大，船隻靠岸太近就會撞壞，只能趁著浪的空檔一次讓一個人跳下船，畫面險象環生。

▲▼彭佳嶼氣象站。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼彭佳嶼氣象站交通往返及物資都仰賴運補船。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼彭佳嶼氣象站。（圖／記者周湘芸攝）

顏增璽也說，2021年12月反聖嬰年，東北季風及颱風接力影響台灣，當時觀測員最長在島上待了30天，由於運補船無法停靠，人員只能仰賴海巡的罐頭配白飯，此外，由於海巡當時無法運油來發電，氣象站差點沒有電能將觀測資料送回本島。另外在2022年8月，受到軍演影響，彭佳嶼長達15天變成孤島，同樣面臨斷糧危機。

對此，氣象署表示，公務人員地域（高山、離島）加給都是依照行政院通案規定處理，其中，離島地區有分3級，彭佳嶼已是列為最高級，基本數額9790元起，按年資加成可以到30%。另外，像馬祖氣象站也是給到第3級，澎湖馬公氣象站則是由地方政府額外訂定的待遇執給合理化方案，加給同樣是9790元。

至於玉山氣象站部分，氣象署指出，由於山闢地區加給有分偏遠地區及高山地區，而玉山氣象站恰巧兩者均符合，因此可領偏遠地區最高級加給6180元，高山地區最高級加給8240元，總計每月14420元。

氣象署表示，由於彭佳嶼目前有燈塔、海巡單位及氣象站等3單位，若要爭取提升加給可能需要通案處理，因此比較不容易。

▲▼彭佳嶼氣象站。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼彭佳嶼氣象站。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼彭佳嶼氣象站。（圖／記者周湘芸攝）

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