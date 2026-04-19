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「投履歷出包」也沒放棄　Google前主管教突破求職潛規則

求職、畢業季、面試、新鮮人、薪水、升遷、履歷。（圖／示意圖／達志影像）

▲Google前高階主管分享，因為「執著」和打破潛規則，讓她在初步履歷被刷掉時，又成功到谷歌上班。（圖／示意圖／達志影像）

文／珍妮．伍德(Jenny Wood)；譯者／張黛瑄

摘自／時報出版《放膽追求：Google前高階主管的職涯洞察，把9個束縛化為成功的推力

當你發現自己對某樣事物充滿執著，並且無法停止追求它時——至少有一點這樣的感覺，代表那就是你內心真正渴望的。當你在做某件事時，感覺自己的努力過程既重要又充實，就表示你正在追逐正確的目標。當你無法接受自己未盡全力，只因為那會拖慢你邁向那個有意義目標的腳步時，這也是一種徵兆。當你因為一點點進展就感到欣喜若狂，說明你找到了對你而言重要的事物。

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作為一種特質，「執著」能幫助你聚焦在那些能滋養你靈魂的目標上，同時讓你在追求目標的過程中表現更出色。對我來說，執著確實引領我走上了實現個人與職涯成就之路。

2006年，谷歌搶占了新聞版面。這次不是因為它的搜尋功能有多快多準，人們早已習慣凡事都去「谷歌一下」了，而是因為它極具吸引力的員工福利。在科技人才爭奪戰升溫之際，谷歌也帶來了相應的火力：頂尖薪資、一流福利，尤其還有一堆古怪但誘人的附加利益，讓那些聰明又野心勃勃的員工既快樂又高效率。公司內部提供理髮服務、午睡室、大折扣的深層按摩⋯⋯多到說不完。還有琳瑯滿目的免費餐食，從漢堡、披薩到現點現做的歐姆蛋和味噌烤鱈魚，應有盡有。

當時我剛從南美洲旅行回來，急需一份工作。但儘管我相當需要工作，「工作」卻不是我真正想要的。我那時26歲，仍然對所謂的「現實人生」毫無準備。我曾在哈佛商學院擔任研究助理，雖然辛苦，但感覺是熟悉的，有點像是大學生活的延續。

待在以色列的一年裡，打些零工也算輕鬆寫意。我悠遊在大學畢業後的自由夢幻時期，「正式上班族」的傳統印象讓我打心底排斥。我真的要花一輩子的時間，每天清晨起床，通勤到某條高速公路旁的一棟冰冷玻璃辦公大樓，在那裡填寫各種報表嗎？職場世界對我來說還是個謎團，我一想到就既感無聊又畏懼。

正因如此，當時鋪天蓋地的谷歌相關報導立刻吸引了我。那時，加州這家搜尋巨頭彷彿壟罩著一種超凡脫俗的光環。從小，我就會不自覺被最難、最高、最好的東西所吸引。為什麼？因為競爭令人興奮，卓越使人振奮。既然谷歌被譽為最棒的職場，又是最難進的公司，我當然想進去。

我馬上——用谷歌搜尋查了一下他們在丹佛新辦公室的職缺，並迫不及待地投了履歷。在更新履歷的休息空檔，我在家裡晃來晃去，一邊哼著「我要去谷歌上班囉！」這句話，好像一直在唱歌一樣。

這，就是執著的模樣。回想一下你上次有這種強烈的內在驅力是什麼時候。每當這種感覺出現時，就是一個指引，幫助你發現自己真正的動力來源。趕緊抓住它吧！

我鼓起勇氣克服自我懷疑，送出了申請。然後就是等待。接著繼續等。幾個小時後，我開始感到緊張，幾天後，緊張演變成全面性的恐慌。到了那週的尾聲，我簡直萬念俱灰。招募人員怎麼還沒聯繫我呢？該不會——天啊——我打錯電子郵件的地址了嗎？

我焦急地仔細檢查我的履歷和申請文件，結果我驚恐地發現，在履歷上傳的過程中，系統把我辛辛苦苦排版的格式弄得亂七八糟。我的臉瞬間沒了血色，所有對未來的希望全成了消散的泡沫。

「在谷歌工作曾是一個美好的念頭，至少它曾經存在過。」我嘆了口氣，放棄了那個關於美好明天的夢想。「我突然好奇，不知道在冰雪皇后（Dairy Queen）的員工，有沒有免費的冰淇淋可吃⋯⋯」

在最初讓我感到震驚的打擊退去後，我很快意識到，這家「最棒職場」（以及附贈的免費按摩那些）對我仍有致命的吸引力。我內心的指南針依然牢牢指向谷歌。當你執著於某個得之不易的目標，你可能會像一灘絕望地癱在地上的爛泥。或者，你也可以選擇利用這份執著，激發你自身潛藏的能量與創意。

我突然想到，這次的格式出錯問題也許是個機會。（在經歷更多的人生體驗後，我才明白：每個麻煩的問題背後，可能都隱藏了一個機會。）這個失誤雖然微不足道，卻給了我一個合情合理的藉口（儘管有點薄弱），讓我能親自去一趟谷歌辦公室。

反正，我還有什麼可失去的呢？我的面子，也許吧，但跟我心中對這份工作堅定不移的渴望相比，那一點自我懷疑根本不夠看。當你夠執著時，你會找到突破自我紀律的能力，從那些自我設下的束縛中解脫。

我帶著一份精心排版過的紙本履歷，爬進我媽那台車齡十年的手排本田，開車前往我從谷歌剛上線不久的地圖服務上找到的地址。當年的谷歌科羅拉多總部，不過是個擠了20多名員工的普通共享辦公空間。

「你好，我叫珍妮。」我揮揮手上列印出來的文件，開朗地對大樓的櫃台接待員說：「我需要和谷歌的人談談，因為我寄過來的履歷出了點問題。」

「你可以把東西放在這裡就好，」她回應道，「按照公司流程，他們不會直接跟你見面。」

公司流程？嗯？

但凡你曾經找過工作，對於那些有的沒的規章程序一定不陌生，它的目的不是為了找出對的人，而是為了淘汰錯的人。履歷格式要對、拼字不能有錯，外加填寫一份複雜又容易出錯的線上表單。

這些其實根本無法證明你是否能勝任這份工作，然而，這些要求所需的細心與努力，卻超出許多人的能力或意願，足以為大公司刷掉一大票求職者。當你每週都收到成千上萬份履歷時，又何必把流程設計得很簡單？一道麻煩的申請程序，正好可以不費吹灰之力地篩掉潛力不足的應徵者。

這意味著你在找工作時的首要任務，就是繞過那些篩選機制。如果你因為搞砸了一張表單就了無音訊，那麼再華麗的學歷又有何用武之地？

這種突破過濾機制的藝術，不僅適用於求職，也貫穿了整個生活。生活中充滿了許多規則，它們的存在，除了用來阻擋那些容易被勸退的人之外，沒有任何實質功能。

唯一能破解這些規則的方法，就是我所謂的「專業執著」（professional persistence）。具體來說，就是堅定但開朗、冷靜但投入、好相處但絕不妥協。

正是靠著這樣的專業執著力，我當下才沒有逃離接待櫃台，儘管我全身上下的每個細胞都在叫我趕快躲回我媽那台本田車裡。只要退回身後僅僅50步的地方，焦慮、自我懷疑和逐漸滋長的尷尬就能立即緩解，然而，我選擇堅定地站在原地。

「我需要跟某位人員談談才行，」我堅定又親切地重複一遍，並補充道：「因為我需要討論一下我的履歷。」

哈佛的艾倫．藍格（Ellen Langer）和她的同事在1978年進行過一項行為實驗，結果顯示：當你在提出請求時，只要加上一個理由，對方答應的機率就會明顯提高，無論那個理由是否具有實質意義。

在這項研究中，如果你提到你需要影印一些文件，那些在圖書館裡排隊等著使用影印機的人，會更容易讓你插隊。雖說隊伍中的所有人明明也都「需要」影印文件。有意思吧？人們很容易「因為」這個詞就妥協了。

至少有些人會啦。但顯然，這位接待員還沒讀過藍格的研究。我的那句「因為」對她完全沒效用。於是，時間一秒一秒地流逝，我的笑容逐漸扭曲成僵硬的苦笑，雙頰的微笑肌開始顫抖，就快忍不住想要轉換重心換腳站了，但我依然文風不動。

終於，或許是感受到我那份堅定不移的執著，接待員總算不情願地拿起電話聯絡。幾分鐘後，一位名叫伊莉莎白的谷歌員工來到前台見我。我向她解釋我交上去的那份履歷出了點「小問題」，順勢提到我在哈佛商學院的研究經歷，為了加分，還補了句我才剛從海外工作回來。（我聽說在其他國家工作的經歷是「很谷歌」的特質。）在還沒來得及讓自己變得不受歡迎前，我主動向伊莉莎白道謝並揮手道別，彷彿我這次來訪的唯一目的真的就只是遞交履歷。

我回到車上，整個人飄飄然地踏上歸途。好一場勝利！

真的勝利了嗎？又好像沒有。開到半路，我才驚覺自己居然忘了向伊莉莎白要一張名片。萬一招募人員在我到家前就打電話給我呢？我的思緒在狂飆，比座下的本田還飛快：「如果媽媽接到了，但記錯對方給的電話號碼怎麼辦？我明天不就得再跑一趟！」然而，事實是當天伊莉莎白根本沒打來，招募人員也沒打來。隔天照樣沒動靜。

當一扇大門被關上，執著的人會踹開地下室的對外窗設法爬進去。

我把伊莉莎白的名字加姓氏的所有可能拼法及縮寫通通列出來，然後寄給所有可能屬於她的Google.com電子郵件信箱。做這件事有種超荒謬的感覺，但我那麼渴望進一家我根本不太了解的公司、想做一份我也搞不太懂的工作，這本身就夠荒謬了。

追求夢想的路上，荒謬一點又怎樣？有時候，這正是必經之路。別讓你心目中的「合宜舉止」成為你追求夢想的絆腳石，別人可不會。等到他們抓住了那些你不好意思去追求的機會時，你一定會後悔。

在我寄出最後一封孤注一擲的電子郵件後，伊莉莎白也在23分鐘後回信了。就這樣，招募人員終於打電話來安排面試。

追求一個真正對你有意義的目標，會激發出一股能量與決心，這是那些次要目標永遠無法做到的。想在任何領域達到最高水準，你都需要這種毫無保留的熱情與衝勁。如果你缺乏努力追求卓越的能量，不妨捫心自問：你追求的這個目標，是你真的想要的，還是你認為自己應該要的？這種時候，請相信你的直覺。

如果你是真心想醫治人們，醫學院的種種挑戰就不會那麼令人卻步。如果你是真的對打造一份事業感到興奮，創業歷程的種種考驗也會變得比較容易面對。

想要喚醒你體內的能量、快樂和無限的勇氣，就去追求那個目標吧！那個客觀上來看很困難，但你並不覺得痛苦沉重，反而為之感到興奮的挑戰。如果你總是提不起勁付出努力，也許只是因為此刻你正為之努力的，你根本沒那麼渴望。那麼，你真正想追求的是什麼？

▲▼時報出版《放膽追求：Google前高階主管的職涯洞察，把9個束縛化為成功的推力》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《放膽追求：Google前高階主管的職涯洞察，把9個束縛化為成功的推力》，作者珍妮．伍德(Jenny Wood)，曾任谷歌(Google) 高階主管、現為企業顧問、課程創辦人、演說家、作家、母親與飛行員。成功的特質，跟你想的不一樣。9個被否定的標籤，是你該放大的優勢。打安全牌無法保你撐過下一波裁員，召喚出追求的勇氣，寧可犯錯也不錯過，升遷，理所當然有你的名字。

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