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屏東平房深夜火警「全面燃燒」！一女困屋內成焦屍

▲▼屏東住宅深夜火警，一女困屋內成焦屍。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東住宅深夜火警，一女困屋內成焦屍。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、柯振中／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉勝利街18日晚間發生平房火警。消防局9點33分獲報派員搶救，於屋內發現一名70歲女性焦屍。現場另有一名50歲男性自行脫困，其膝蓋與手掌受5％二度灼傷送醫。火勢於9點59分撲滅，起火原因由火調人員調查。消防局提醒家屬應預劃避難計畫。

平房住宅起火燃燒　搜救小組尋獲遺體

屏東縣消防局表示，18日9點33分接獲報案，指鹽埔鄉勝利街一處一樓平房住宅起火。消防局派遣第一大隊、特搜大隊及鹽埔、里港、長治、九如等分隊，共出動消防車13輛、消防人員21人，由大隊長陳昆武負責指揮。消防人員抵達時建物已全面燃燒，搜救小組佈署水線進入火場，9點59分在屋內發現一名70歲女性遺體，確認已無生命跡象。

▼屏東住宅深夜火警，一女困屋內成焦屍。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東住宅深夜火警，一女困屋內成焦屍。（圖／記者陳崑福翻攝）

五旬男子自行脫困　火勢撲滅原因待查

屏東縣消防局說明，火災現場另有一名50歲男性自行脫困，意識清醒，經初步檢查其膝蓋與手掌受有5％二度灼傷。救護車10點11分將傷者送往屏東基督教醫院救治。火勢於9點59分撲滅，隨後展開殘火處理與現場清理。目前詳細起火原因尚待消防局火災調查人員進一步鑑識與釐清。

▼屏東住宅深夜火警，一女困屋內成焦屍。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東住宅深夜火警，一女困屋內成焦屍。（圖／記者陳崑福翻攝）

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