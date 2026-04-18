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賴清德全中運開幕讚翁章梁五星執行力　運動部長李洋首度亮相

▲▼ 全中運「超越在嘉義」盛大開幕 賴總統讚翁章梁五星執行力、運動部長李洋首度亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 全中運「超越在嘉義」盛大開幕。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣中等學校最高層級體育賽事——「115年全國中等學校運動會」於今（18）日在嘉義縣隆重揭幕。總統賴清德、運動部部長李洋及嘉義縣長翁章梁等貴賓共同親臨現場。隨著聖火點燃，五彩煙火與無人機秀綻放夜空，正式宣告這場體育盛會展開。

▲▼ 全中運「超越在嘉義」盛大開幕 賴總統讚翁章梁五星執行力、運動部長李洋首度亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

本屆全中運以「超越在嘉義」為題，規劃21項賽事。開幕典禮以「少年嘉義」為主軸，融合街舞、擊樂與鄒族合唱團，展現土地與青春的共振；新港奉天宮媽祖也登台賜福，體現嘉義深厚的在地文化。壓軸的「選手之夜」則請到超人氣韓團成員圭賢及本土巨星婁峻碩、鼓鼓等輪番開唱，宛如大型演唱會，讓現場氣氛達到最高潮。

▲▼ 全中運「超越在嘉義」盛大開幕 賴總統讚翁章梁五星執行力、運動部長李洋首度亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

總統賴清德致詞時，特別讚許翁章梁縣長團隊的執行力。他感性表示，儘管翁縣長任期將屆，但從年初燈會到此刻的全中運，始終展現孜孜不倦的治縣精神。賴總統更引用運動部長李洋「全中運曾僅獲銅牌」的故事勉勵選手：李洋部長並非天生常勝軍，是靠毅力克服挑戰才奪下奧運雙金。總統強調，運動部成立初衷便是獻給選手，期許在李洋帶領下，大家都能成為「文武雙全」的運動英雄。

▲▼ 全中運「超越在嘉義」盛大開幕 賴總統讚翁章梁五星執行力、運動部長李洋首度亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

部長李洋則以「學長」身份分享，鼓勵選手珍惜隊友，並強調訓練之餘不可放棄課業。縣長翁章梁表示，全中運是台灣奧運選手的搖籃，嘉義縣以「鄉下人辦喜事」的熱情投入所有資源，確保選手在公平環境中追求卓越。

▲▼ 全中運「超越在嘉義」盛大開幕 賴總統讚翁章梁五星執行力、運動部長李洋首度亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

這場結合文化與明星光環的盛會，不僅展現嘉義縣「無敵Plus」的辦事能力，更為台灣體壇寫下輝煌一頁。

▲▼ 全中運「超越在嘉義」盛大開幕 賴總統讚翁章梁五星執行力、運動部長李洋首度亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

本次全中運以「超越在嘉義」為號召，結合了嘉義在地文化與現代體育競技，隨著聖火點燃，為期數日的激烈賽事正式展開。在賴總統的高度肯定與李洋部長的專業帶領下，115 年全中運不僅是一場體育競技，更是展現翁章梁嘉義縣五星施政與台灣體育新紀元的重要時刻。

▲▼ 全中運「超越在嘉義」盛大開幕 賴總統讚翁章梁五星執行力、運動部長李洋首度亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

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