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萌翻全場！　雲林寶寶樂親子活動164組家庭嗨翻虎尾

▲生育政策助攻，雲林打造友善育兒城市。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「115年寶寶樂幸福」吸引逾百組家庭同樂。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣今（18）日在虎尾綜合社會福利館舉辦「115年寶寶樂幸福」親子活動，現場熱鬧滾滾，吸引逾百組家庭齊聚同樂。爬行賽道上寶寶奮力前進，親子競賽區笑聲不斷，家長與親友在一旁加油打氣，交織成溫馨歡樂的畫面。

雲林縣長張麗善親自為各項比賽開賽，並與親子互動同樂，現場氣氛熱絡。張麗善縣長表示，今日的寶寶樂幸福親子活動共有164組寶寶家庭報名參加，在虎尾綜合社會福利館舒適環境中盡情的遊玩，更有家長的陪伴；從溫馨的抓週儀式、激烈的爬行與搬搬樂比賽，到考驗默契的親子趣味賽，活動的設計讓家長發現孩子的興趣與潛能。

▲生育政策助攻，雲林打造友善育兒城市。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲生育政策助攻，雲林打造友善育兒城市。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動除競賽外，也結合感官體驗與育兒資訊服務，打造兼具娛樂與教育意義的親子場域。抓週區內擺滿象徵不同未來的物品，家長屏息以待寶寶選擇；感統體驗區則在專業人員引導下，讓孩子透過遊戲促進發展，不少家長也趁機諮詢育兒相關資源。

張縣長說，雲縣2024年推出「萬寶龍」鼓勵生育計畫，成功的為雲林增加了11,401位新生兒，成效相當漂亮，從今年起則推動「孩子是寶、三胎最好」政策，除了第一、第二胎均生育補助3萬元外，特別將第三胎的補助加碼至 10 萬元。

另在養育的育兒津貼部分，如是自己照顧，0到2歲第一胎每個月補助5000元、第二胎6000元及第三胎7000元，且中低收另有加碼；如是送托托育公共化及準公托的托嬰中心，則補助每月7,000月至19,000元不等，實質減輕年輕父母的負擔，給予家庭最直接的支持。

張縣長感性的說，看著現場大手牽小手的畫面，更加堅定縣府營造友善環境的決心。縣府未來將持續推動並落實各項育兒政策，減輕家長負擔，讓年輕人願意在雲林落地生根，讓孩子們都能在愛的包圍下，健康平安地快樂長大。

林文志表示，今天不僅是一場趣味寶寶同樂會，更富有感官體驗教育意義，讓家長在陪伴中發現孩子不同的潛能；活動每一項環節都經過精心規劃，總計包含抓週20組、爬行48組、搬搬樂48組及親子活動48組，共164組名額全數滿額，除了考驗體力與耐力的競技，現場的感覺統合體驗區更是大受歡迎，家長在專業人員引導下，陪伴孩子在遊戲中促進感統發展。

現場亦貼心設置了福利資訊站，由專人為家長解答有關托育、育兒津貼及婦幼福利等各項疑問。林文志並指出，縣府除了祭出實質的生育及養育福利津貼鼓勵生育外，在硬體環境的打造上更是不遺餘力，目前已設置 8 處公設民營托嬰中心及公共托育家園，接下來將持續於口湖、麥寮、台西、崙背、斗六、古坑、四湖等地佈建，斗南與水林也已著手規劃，目標是讓托育資源遍佈全縣。

此外，全縣目前已有 6 處親子館，像是今日活動所在地的虎尾綜合社會福利館，就是希望透過優質的硬體設施，讓家長隨時能帶孩子來放電、共學。在笑聲與掌聲交織中，寶寶們或爬或跑，或在父母懷中咯咯笑，為虎尾週末增添滿滿暖意，也映照出地方政府推動友善育兒環境的努力與成果。

▲生育政策助攻，雲林打造友善育兒城市。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲寶寶爬行比賽現場熱鬧，家長在旁加油打氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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