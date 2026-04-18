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「雙媽」接力到彰化！萬人爭睹女神風采　今夜將通過民生地下道

記者唐詠絮／彰化報導

一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，昨天晚上10點5分正式起駕，展開為期9天8夜的進香之旅。今(18日)下午，媽祖鑾轎在董事長顏清標、副董事長鄭銘坤等人扶轎下，順利進入彰化縣境內。縣府特別設置香案，縣長王惠美率領縣府團隊虔誠接駕，祈求媽祖護佑國泰民安、風調雨順，現場人山人海場面熱烈。深夜將進入民生地下道，並於凌晨駐駕南瑤宮。

▲鎮瀾宮正副董事長顏清標、鄭銘坤與彰化縣長王惠美一起扶轎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鎮瀾宮副董事長顏清標、副董鄭銘坤與彰化縣長王惠美一起扶轎，人山人海。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲瀾宮正副董事長顏清標、鄭銘坤與彰化縣長王惠美一起扶轎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美表示，最近大家都很高興迎接媽祖遶境，今日剛熱鬧送走白沙屯媽祖，又歡喜迎接大甲媽祖來到彰化，真的是「媽祖慈悲，福氣滿滿」。她說，彰化人一向熱情好客，縣府特別在接駕點準備了2000顆茶葉蛋、飲品，還有上千包的平安餅，免費提供給過境的香客補充體力，希望大家在長途旅程中感受到彰化的溫暖。

大甲媽遶境被譽為世界三大宗教盛事之一，每年行經彰化，總吸引無數信眾跟隨。縣府也呼籲民眾，盡量減少放鞭炮，改用環保鞭炮音效，不但省錢又環保。王惠美也鼓勵信眾，要記得隨手做好資源回收、垃圾減量，以及生熟廚餘分類，用行動愛護我們的生活環境。

▲鎮瀾宮正副董事長顏清標、鄭銘坤與彰化縣長王惠美一起扶轎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美企盼，在媽祖的庇佑下，鄉親身體健康、平安順心，士農工商、各行各業都能興旺發達。她也熱情歡迎所有過境彰化的香客朋友，到各廟宇參拜祈福，品嚐在地美食、暢遊特色景點，感受宗教信仰與在地文化交織的魅力，一同體驗這場既心靈又難忘的文化盛事。

▲瀾宮正副董事長顏清標、鄭銘坤與彰化縣長王惠美一起扶轎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼香客擠滿中山路爭目睹大甲媽祖鑾轎。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲鎮瀾宮正副董事長顏清標、鄭銘坤與彰化縣長王惠美一起扶轎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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